Hospital Regional vai abrigar cirurgias neurológicas e deve ganhar centro de tratamento para queimaduras - Reprodução

Hospital Regional vai abrigar cirurgias neurológicas e deve ganhar centro de tratamento para queimadurasReprodução

Publicado 01/11/2024 11:19

Volta Redonda - O Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda, pode em breve se tornar capaz de abrigar cirurgias neurológicas. Além disso, Volta Redonda deu início às tratativas para criar um centro de atendimento a pacientes vítimas de queimaduras. As duas iniciativas foram tema de uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (1o), no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

O diretor-geral do Hospital Regional, Caio Larcher, levou o projeto das neurocirurgias ao prefeito, que de imediato aprovou a ideia e vai encampar a novidade junto ao Governo do Estado. “Já estamos em contato com o Estado e pedimos ajuda ao deputado federal Doutor Luizinho, que muito tem ajudado a melhorar a saúde de toda a região”, disse Neto.

No encontro, o diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que todos os esforços para viabilizar a proposta das cirurgias neurológicas no Regional vão ajudar a desafogar a unidade municipal.

“Isso pode nos ajudar muito, pois mesmo com a expansão do São João Batista poderemos liberar mais espaço para outros atendimentos”, destacou Faria.

Caio Larcher afirmou que a parte burocrática já está em andamento, mas ressaltou a importância do apoio de Neto e Faria à iniciativa. “Hoje o São João Batista ajuda muito toda a região e o estado. As coisas estão adiantadas e acredito que em breve vamos abrir mais este serviço”, disse Larcher.

Unidade para queimados

Além disso, Neto também esteve com a médica Dulce Guimarães, para implantar em Volta Redonda um Centro de Atendimento a Pacientes Vítimas de Queimaduras.

“Esse é um sonho e uma necessidade. Vamos conseguir tirar isso do papel e fazer de Volta Redonda uma referência também neste atendimento”, disse o prefeito.