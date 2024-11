Local atende a 55 pessoas entre 18 e 59 anos com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 02/11/2024 16:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda comemora um ano de atividades da segunda unidade do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência, o Capd II Synval Mury Glória. Inaugurado em 27 de outubro de 2023 no bairro Siderópolis, o local atende a 55 pessoas entre 18 e 59 anos com deficiência e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – níveis 2 e 3 de suporte –, divididos nos turnos da manhã e tarde. O Capd II veio para somar ao trabalho do Capd que já funcionava no Jardim Paraíba.

A unidade, ligada ao Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), oferta atendimento de Média Complexidade. O serviço especializado é baseado no Programa Teacch (sigla em Inglês para Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação). O programa possui objetivo de apoiar o autista a chegar à idade adulta com o máximo de autonomia possível.

“O Capd II possui ambiente estruturado e atividades individualizadas, respeitando as limitações e potencialidades dos usuários, com o objetivo de desenvolver autonomia, independência, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência (PCD). O serviço disponibiliza acompanhamento social aos usuários e seus familiares realizado por uma equipe multiprofissonal formada por psicólogo, assistente social e cuidadores sociais”, explica a coordenadora do Capd II, Rosane Sebastiana Cândido.

Além disso, os usuários da unidade recebem diariamente café da manhã, almoço e lanche – este último à tarde. E ainda é disponibilizado o transporte para o deslocamento dos usuários.

“A Smas é responsável pela gestão e manutenção do serviço, que é uma política pública de caráter continuado. Além disso, realiza capacitação aos profissionais a fim de qualificar e aprimorar o serviço ofertado. Mas é importante destacar que o Capd conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME), que é responsável pela oferta do transporte e pela alimentação fornecida aos usuários”, disse a diretora do DPES, Mariana Pimenta.

A secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, reforçou que o equipamento faz parte da rede de atendimento e promoção da inclusão social. “Com uma equipe qualificada e uma variedade de serviços e atividades, o Capd II proporciona um ambiente acolhedor, seguro e inclusivo para pessoas com deficiência e autismo”, acrescentou.

Atividades lúdicas e contato com a natureza

Em 2024, a unidade iniciou o Projeto Cozinha Afetiva, que busca produzir vivências cotidianas através da culinária, aprimorando a autonomia nas tarefas da vida diária.

“Outra ação desenvolvida no Capd II é a atividade com a horta, que promove a interação social, considerando que o processo de plantio e colheita de hortaliças de todas as qualidades contribui para uma alimentação saudável, sendo inseridas no cardápio dos usuários na unidade”, pontuou Rosane Cândido.

Estrutura do Capd II

O prédio da unidade tem dois pavimentos: o andar térreo é composto por depósito, secretaria, sala da equipe técnica, salas de atendimento Teacch, sala de oficina, cozinha, refeitório e auditório. Já o segundo andar conta com sala de multimídia, sala de construção de materiais estruturados e sala de oficina.