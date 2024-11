Agressor, na imagem sendo contido por outro homem, arrancou dedo de motoboy a golpes de facão - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 04/11/2024 16:07 | Atualizado 04/11/2024 17:58

Volta Redonda - Um motoboy, identificado como Jorge Fernando Lima Rios, perdeu parte do dedo ao ser agredido a golpes de facão, após uma discussão de trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, por volta do meio-dia desta segunda-feira (4).



De acordo com testemunhas, após uma fechada, o motoboy e o motorista de um carro começaram a discutir, nas proximidades de um hipermercado, e o agressor já teria descido do automóvel com a arma na mão e atacado Jorge.



Imagens captadas pelas câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mostram o suspeito - em um automóvel preto - perseguindo o motoboy em uma rotatória existente no local. Logo após, as imagens mostra o carro preto atravessado na pista, e o agressor aparece com um facão na mão, voltando em direção ao veículo.



Aparentemente, ele estava com duas crianças no carro, que entram no veículo logo em seguida ao suspeito aparecer nas imagens. Um outro homem tenta conter o agressor, que ainda estava com o facão na mão.

O suspeito fugiu do local, mas foi detido pela Polícia Militar por volta de 17h, após monitoramento realizado pelas câmeras de segurança da Semop, que verificou que o mesmo havia entrado no bairro Rio das Flores, em Volta Redonda. O bairro possui uma única entrada e saída. O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda).

O motoboy foi atendido no Hospital São João Batista, na Colina, e chegou a gravar um vídeo reclamando do atendimento. “Olha gente, perdi meu dedo aqui numa briga. Perdi meu dedo, esse tanto de gente, os caras querem fazer ficha agora”, disse ele, visivelmente nervoso e mostrando a mão ensanguentada, enquanto atendentes tentavam pegar seu nome completo.



De acordo com as informações do Hospital São João Batista, o homem foi atendido de forma adequada.



“O paciente chegou ao hospital às 12h21, passou por classificação de risco e foi atendido dois minutos depois. Chegou à unidade médica com um pedaço do dedo, mas a equipe médica informou que não será possível o reimplante. O homem está no centro cirúrgico neste momento”, informou em nota o hospital.

