Ação teve como objetivo conscientizar sobre importância do cuidado com saúde da mulher de forma integral - Divulgação/Secom PMVR

Ação teve como objetivo conscientizar sobre importância do cuidado com saúde da mulher de forma integralDivulgação/Secom PMVR

Publicado 02/11/2024 17:00

Volta Redonda - O Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, sediou uma atividade em alusão à “Primavera Rosa”. A iniciativa, voltada para a equipe da unidade que funciona no bairro Nossa Senhora das Graças, teve como objetivo conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher de forma integral.

Cerca de 40 funcionários, entre mulheres e homens, participaram da Roda de Conversa conduzida pela coordenadora da Área Técnica da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Gilcilene da Silveira Ribeiro Araújo.

“Esse encontro serviu para sensibilizar as funcionárias sobre a importância de parar para se olharem um pouco. Para isso, desenvolvemos a dinâmica de olhar no espelho e parar para refletirmos sobre a importância de nos cuidar. Achei interessante que algumas profissionais olharam no espelho e ficaram emocionadas, dizendo que, com tanta correria, às vezes nem se dão conta de há quanto tempo não se olham no espelho”, relatou Gilcilene, ressaltando que os homens podem se tornar multiplicadores da ideia.

A coordenadora do Creas, a assistente social Paola Karina Vidal Alves de Paula, afirmou que teve o apoio da diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Smas, Mariana Pimenta, para a realização do evento.

“É importante cuidar de quem cuida. É muito comum, com a rotina cansativa do dia a dia, com a dedicação ao cuidado com o outro, que a gente acabe descuidando da própria saúde”, disse Paola.

Campanha ‘Primavera Rosa’ em Volta Redonda

Em Volta Redonda, a campanha “Primavera Rosa” é uma extensão do “Outubro Rosa”, de prevenção do câncer do colo do útero e de mama, voltada para mulheres, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico do câncer, como o exame de mamografia, recomendado para mulheres a partir de 40 anos, e a coleta do preventivo – indicada para mulheres de 25 a 64 anos – porém, as mulheres que tiveram o início da vida sexual antes dos 25 também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica.

Além de estender o período de campanha, que vai do final de setembro até 20 de dezembro, a Secretaria de Saúde também amplia a abrangência. No município, a “Primavera Rosa” chama a atenção para o cuidado com a saúde da mulher na sua integralidade. Além da ampliação da oferta de exames preventivos e mamografias, a SMS trabalha no incentivo à inserção em programas para controle da pressão arterial, da obesidade e do tabagismo.

Fotos de divulgação–Secom/PMVR.