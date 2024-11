'Maratona de Ideias' é um evento para universitários, que será realizado no dia 9 de novembro - Divulgação/Secom PMVR

'Maratona de Ideias' é um evento para universitários, que será realizado no dia 9 de novembroDivulgação/Secom PMVR

Publicado 04/11/2024 15:41

Volta Redonda - O “Vírgula Hub de Inovação VR”, espaço voltado para projetos, negócios de inovação, tecnologia e empreendedorismo em Volta Redonda, está com inscrições abertas para a “Maratona de Ideias” – evento voltado para o público universitário que contará com mentoria, desenvolvimento de projetos e premiação, que será realizado no dia 9 de novembro, das 9h às 17h, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela Internet, acessando o link https://forms.gle/WzNBwpUVxGrhVRAa6.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré explica que o evento vai reunir startups e estudantes com projetos criativos, com o objetivo de buscar soluções inovadoras para o mercado. Será um momento, segundo ele, para impulsionar novas iniciativas e, em troca, a marca ganhará destaque e visibilidade entre empreendedores e investidores.

“Essa é uma oportunidade única e transformadora para que as startups, os universitários mergulhem no universo da inovação, do empreendedorismo, além de interagir, trocar ideias”, explicou o secretário.

O período em que os estudantes estiverem no evento contará ainda como horas complementares para a formação do curso superior, e todos receberão um certificado de cocriador de inovações.

Premiação

A “Maratona de Ideias” é realizada em parceria entre a prefeitura, o Sebrae, o UGB, UFF (Universidade Federal Fluminense), UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ADR (Agência de Desenvolvimento Regional) e RSV (Rio Sul Valley).

Com patrocínio da empresa Transportes Excelsior, as melhores ideias e projetos apresentados serão premiados com R$ 2,5 mil para o 1° lugar; R$ 1,5 mil para o segundo colocado; e R$ 1 mil para o terceiro mais votado.