Projeto 'Cidadão VR' promove qualificação profissional para população em situação de rua - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/11/2024 18:14

Volta Redonda - Mais nove pessoas em situação de rua receberam o certificado de conclusão do curso de Auxiliar de Manutenção da Construção Civil, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda através do projeto Cidadão VR. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio 17 de julho, no bairro Aterrado, na última sexta-feira (1º). O Cidadão VR é um projeto que tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais para a população em situação de rua, através da qualificação profissional e visando à inserção no mercado de trabalho. Criado em 2021, o projeto é realizado através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

A qualificação totalizou 129 horas de aula e os alunos aprenderam técnicas de alvenaria, acabamento, elétrica, pintura e hidráulica no CQP (Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira), da Fevre, no bairro Aero Clube.

Os usuários foram indicados pelo Centro Pop, onde já recebem atendimento. Até o momento, passaram por esse projeto 38 usuários. Os participantes recebem uma bolsa no valor de ¼ do salário-mínimo, transporte e alimentação, além de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A diretora do Departamento de Proteção Especial (DPES) da Smas, Mariana Pimenta, ressalta que o projeto é mais uma ação intersetorial de promoção da população em situação de rua no município de Volta Redonda.

“Nosso objetivo é viabilizar a qualificação profissional e a reinserção social dos nossos atendidos. Sem a parceria da Fevre e o esforço coletivo da equipe do Centro Pop, do Abrigo Seu Nadim e da equipe de abordagem social, não iriámos conseguir desenvolver esse belíssimo projeto” disse a diretora.

A assistente social Joveline Batista Tomaz, responsável pelos serviços que atendem a população em situação de rua, pontua que a iniciativa é importante para promover uma mudança na vida dessas pessoas.

“Projetos como Cidadão VR são essenciais para contribuir para a possível superação da exclusão social e econômica. A assistência social de Volta Redonda busca, através da implementação do Cidadão VR, proporcionar maiores chances de emprego e renda, autonomia, autoestima e amenizar a situação de extrema vulnerabilidade”, enfatizou.

Rede de atendimento estruturada

Volta Redonda possui uma Rede Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua estruturada, considerando o fluxo de pessoas utilizando os logradouros públicos como moradia temporária ou em trânsito. O município conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, com objetivo de identificar as pessoas e encaminhar para os serviços socioassistenciais. A equipe é formada por profissionais qualificados, contendo uma coordenação, psicólogo, assistente social e educadores sociais.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), que fica no Aterrado, oferece às pessoas em situação de rua atendimento técnico com psicólogos e assistentes sociais, encaminhamento para documentação civil, acompanhamento sistemático para reinserção na sociedade e saída das ruas. O espaço também oferece alimentação, banho, lavagem de roupas e atividades coletivas de segunda a sexta-feira, da 8h às 20h.

O Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, oferta 25 vagas para acolhimento de munícipes. O espaço conta com uma equipe técnica que trabalha autonomia dos usuários. Volta Redonda conta ainda com o Serviço de atendimento ao Migrante, que fica na Rodoviária Municipal e oferta passagem para migrantes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O atendimento à população em situação de rua também é feito através de parcerias dentro da própria prefeitura, como o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que oferece, ainda, o Programa de Saúde Mental, para atender as pessoas em situação de rua que são dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas.