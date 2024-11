Barracos estavam às margens do rio Paraíba do Sul e serviriam como ponto de uso de drogas - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 05/11/2024 15:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou nesta terça-feira (5) a demolição de três barracos erguidos à margem do Rio Paraíba do Sul, no bairro Siderville, em Volta Redonda. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal (GMVR), da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP).

Ninguém foi encontrado nos abrigos irregulares. A suspeita é que as três estruturas, erguidas com pedaços de madeira, servissem como ponto de uso de drogas.

“Estamos atuando no que chamamos de segurança primária, que consiste em ações para reduzir as condições propícias para a prática de crimes. Dessa forma, logicamente, aumentamos também a sensação de segurança. Entendemos que essas construções erguidas de forma desordenada, além de serem irregulares, facilitam as práticas delituosas. A nossa prioridade é sempre a segurança de Volta Redonda”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.