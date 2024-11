Antiga pedreira do bairro Voldac é local apresentado como opção para projeto em Volta Redonda - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Antiga pedreira do bairro Voldac é local apresentado como opção para projeto em Volta RedondaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 05/11/2024 19:13

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, teve uma reunião na manhã da última segunda-feira (3) com o secretário de Cidades do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, para discutir a construção no município de uma unidade do Parque RJ, projeto de esporte e lazer do Governo do Estado. O encontro foi realizado no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, e ainda teve a presença do deputado estadual Munir Neto, responsável pela proposta do Parque RJ na cidade; dos secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, e Meio Ambiente, Anderson Silva; e da prefeita eleita de Barra do Piraí, Katia Miki.

Antes da reunião, Douglas foi com o deputado Munir até a antiga pedreira do bairro Voldac, local apresentado como opção para o projeto em Volta Redonda. Já no gabinete, o secretário de Cidades falou sobre a iniciativa, cuja primeira unidade está sendo construída em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

“O objetivo do Parque RJ é oferecer opções de esporte e lazer não apenas para o município onde está localizado, mas para toda a região. No caso de São Gonçalo, o local terá anfiteatro, pista de skate park com half pipe, área kids, academia e quadra poliesportiva, entre outras opções”, disse Douglas. “Como pretendemos ter pelo menos um Parque RJ por região, atendemos ao pedido do Munir para conversar com o prefeito sobre instalar a unidade do Sul Fluminense em Volta Redonda.”

Nova opção de esporte e lazer

Por conta disso, serão feitos estudos para a viabilidade do Parque RJ no local apresentado pelo governo municipal. Uma próxima reunião já foi agendada para dezembro. Para o prefeito Neto, a vinda da unidade para o município seria um importante acréscimo nas opções de lazer e esporte para a população.

“Sempre buscamos o melhor para a cidade, e acredito que a parceria que temos com o governo estadual vai render mais frutos para nossos moradores, e também para quem mora nas cidades vizinhas”, disse Neto.

O deputado estadual Munir Neto acrescentou que todos estão empenhados em trazer mais uma grande obra para Volta Redonda. “O Parque RJ é mais uma grande ideia vinda do Governo do Estado, que espero ver concretizada em Volta Redonda. Podem ter certeza de que faremos todo o possível para que a cidade seja contemplada com um complexo que vai beneficiar milhares de pessoas”, afirmou.