Interessados devem se cadastrar até 24 horas antes do início do leilãoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 05/11/2024 15:57

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realiza no próximo dia 11, a partir das 10h, um leilão online com veículos removidos das ruas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os interessados em participar devem se cadastrar até 24 horas antes do início do leilão, através do site www.leiloesja.com.br.

Ao todo, serão aproximadamente 400 veículos, entre motos e carros, alguns em bom estado de conservação e outros para serem arrematados como sucata. Fotos e descrições dos itens em leilão estão disponíveis no site onde o certame acontecerá. Os lances já podem ser dados no mesmo endereço eletrônico.

Antes de serem colocados em leilão, todos os veículos foram vistoriados pelo Detran/RJ e seus proprietários notificados, tendo o prazo de 30 dias para regularizarem todas as pendências para retirarem seus veículos.

“Oportunizamos a todos os proprietários a chance de regularizarem e retirarem seus veículos. A maioria dos carros foram removidos por estarem em situação de abandono nas ruas de Volta Redonda. No caso das motos, grande parte delas tinha irregularidades como adulteração no escapamento, tornando-as barulhentas, além de estarem sem placas ou tratarem-se de casos de condutor não habilitado. Combatemos qualquer situação que gere insegurança. O nosso objetivo é garantir a proteção das pessoas e salvar vidas”, disse o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Visitação

Além dos lances online, os interessados podem visitar os itens em leilão na sede da GMVR, na Ilha São João, e no depósito público na Avenida Retiro, nos dias 7 e 8, nos horários das 9h às 11h e das 13h às 16h. Só será permitida a entrada de 20 pessoas por vez, a fim de garantir uma melhor organização interna. Para a visitação é necessária a apresentação de documento de identidade com foto.

A sede da GMVR fica na Alameda Alexandre Polastri Filho, nº 10, na Ilha São João. Já o depósito público fica na Avenida Retiro, nº 3.978, no bairro Retiro.