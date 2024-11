Três novas patrulhas especializadas devem ser criadas, fortalecendo segurança pública - Divulgação/Semop PMVR

Três novas patrulhas especializadas devem ser criadas, fortalecendo segurança pública Divulgação/Semop PMVR

Publicado 06/11/2024 20:35

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sediou nesta quarta-feira (6) uma reunião com diversos segmentos da sociedade civil para debater a criação de três novas patrulhas especializadas de proteção em Volta Redonda. O objetivo é fortalecer ainda mais a segurança pública na cidade, atuando na prevenção, mediação e repressão com uma patrulha de proteção à criança e ao adolescente, outra com foco nos animais e meio ambiente e uma terceira atuando aos casos de intolerância religiosa, além de preconceito racial, contra pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que os temas discutidos são importantes para a sociedade de Volta Redonda e que as criações das patrulhas especializadas vão seguir etapas, tendo início hoje a discussão entre os representantes de diversos segmentos sociais que representam as pessoas que serão atendidas pelo serviço.

“Iniciamos esse trabalho hoje, recebendo representantes de religiões, de entidades, de secretarias, entre outros, para que pudéssemos ouvir as suas demandas e construirmos juntos esses novos serviços. Entendemos que segurança pública faz parte da qualidade de vida do cidadão e precisa ser discutida. Através dessas patrulhas vamos poder atender de forma especializada, dentro de uma pessoalidade, afim de reduzirmos significativamente alguns conflitos sociais. Inclusive, são investimentos que atendem ao desejo da população de Volta Redonda e também do prefeito Neto”, disse coronel Henrique.

Estrutura de proteção consolidada

Volta Redonda já conta com a Patrulha Maria da Penha - voltada às mulheres vítimas de violência doméstica; a Patrulha Escolar que auxilia no fluxo de trânsito na entrada e saída das escolas, garante a segurança de profissionais e estudantes e atua na resolução de conflitos; e com a Patrulha do Idoso que atua no combate a situações de violência, além de levar informações sobre os direitos da Melhor Idade.

O delegado titular da 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), Vinícius Coutinho, elogiou a estrutura da segurança pública em Volta Redonda e destacou o papel determinante que a Ordem Pública tem na integração entre os órgãos e o sucesso das ações executadas no município.

“A parceria que nós temos com a Secretaria Municipal de Ordem Pública vem rendendo excelentes resultados. Não tenho dúvidas de que mais essa ação encabeçada pela Semop vai trazer resultados positivos”, pontuou o delegado.

Combate à intolerância religiosa

O copresidente da Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais do Sul Fluminense Mojubá, Pai Sid Soares, falou sobre a importância de reunir diferentes vertentes da sociedade para atuar em problemas tão atuais como a intolerância religiosa e o racismo.

“Trabalhar a diversidade, construir uma política de promoção e proteção aos povos de terreiros é fundamental no município, que já vivenciou episódio de violência e intolerância religiosa. Para a gente é muito gratificante ver representantes da segurança pública do município, trabalhando uma escuta para nós que somos dos Terreiros”, disse Pai Sid.

A vice-presidente da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), Cláudia Dornellas, também elogiou a iniciativa da Secretaria de Ordem Pública e colocou a entidade à disposição para capacitar os agentes que atuarão nas patrulhas.

“A gente vai permear todas essas patrulhas: criança, adolescente, mulher, educação, direitos difusos, pessoas com deficiência, tudo. Então nós temos profissionais à disposição para capacitar os agentes de segurança que farão parte dessas patrulhas. Nós defendemos uma clientela que nem sempre são identificadas em um primeiro momento, então acreditamos que é uma iniciativa muito importante para toda a população de Volta Redonda”, falou.

Participaram também da reunião representantes da Polícia Militar, da Operação Segurança Presente, das secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD), de Cultura (SMC), de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), de Educação (SME), de Assistência Social (SMAS), Coordenadoria do Centro de Cidadania LGBT do Médio Paraíba, Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais), Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos), Vigilância Ambiental, Coordenadoria de Bem-Estar Animal da SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Conselho Tutelar de Volta Redonda, e integrantes do Conselho de Pastores de Volta Redonda (Copevre), da Igreja Católica Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, entre outros.