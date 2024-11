Castração de cães e gatos é recomendada a partir dos seis meses de idade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Castração de cães e gatos é recomendada a partir dos seis meses de idadeCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/11/2024 16:59

Volta Redonda - Muito se fala sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama em mulheres e de próstata nos homens nos meses de outubro e novembro. A Prefeitura de Volta Redonda ressalta a importância de estender o tema para os animais de estimação, lembrando os tutores sobre a necessidade de exames periódicos e a castração em cães e gatos, a partir dos seis meses de idade.

Em 2024, a prefeitura já castrou 1.499 animais, no total, entre o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Castramóvel Volta Redonda. Dos 1.695 agendados no CCZ este ano, 1.099 já foram castrados e os demais no castramóvel.

A predisposição genética é um fator relevante no desenvolvimento de doenças prostáticas nos pets, que podem acometer não apenas os animais mais velhos, mas também aqueles mais jovens. A incidência do câncer de mama também está associada a conscientização sobre a castração, que é considerada pelos especialistas, o método mais eficaz para prevenir essas doenças.

A coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, destaca que essas campanhas, voltadas para a conscientização sobre o câncer, também são um lembrete para falar sobre a doença em cães e gatos.

“A incidência do câncer de mama em cadelas e gatas varia entre 25% e 50% de todos os tumores diagnosticados. A boa notícia é que a castração precoce reduz drasticamente o risco da doença. Cadelas castradas antes de um ano de idade têm apenas 0,05% de chance de desenvolver neoplasia mamária. Além disso, o procedimento ajuda a prevenir outras doenças e contribui para o controle populacional, diminuindo o número de animais abandonados”, explica a coordenadora.

Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância Ambiental, disponibiliza a castração gratuita para os animais no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e no Castramóvel – veículo móvel adaptado para os procedimentos cirúrgicos –, e mais recentemente através de uma parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, informou que o castramóvel atende gratuitamente cães e gatos até 20 quilos e que, antes da cirurgia, os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico-veterinário.

“Depois que a prefeitura adquiriu o castramóvel e a parceria com o projeto “RJ Pet”, do Governo do Estado, houve uma redução no tempo de espera e aumentou o número de castrações em Volta Redonda. E, além disso, a prefeitura investiu na compra de equipamentos para melhorar a qualidade e aumentar a segurança das castrações – que são procedimentos cirúrgicos – feitas por médicos-veterinários”, disse Janaina.

O CCZ fica localizado na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, número 1.323, no bairro Três Poços. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os telefones são: (24) 3512-8498 ou 0800 0251666.

Os moradores de Volta Redonda que ainda não castraram seu animal de estimação podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também através do WhatsApp (24) 99233-4480, da Vigilância Ambiental, informando raça, tamanho e idade do animal para a castração no local.

Outros benefícios da castração

Reduz a agressividade – animais castrados deixam de produzir o hormônio testosterona, um dos fatores de comportamento agressivo no animal. Assim, a castração ajuda a prevenir brigas com outros animais da casa e diminui o instinto do cão de fazer xixi em todos os cantos para marcar território.

Reduz agitação – com a diminuição do metabolismo resultante das mudanças hormonais pós-castração, o animal fica menos agitado e dorme mais.

Acaba com os cios e as gestações indesejadas – os cios semestrais nas cadelas — nas gatas, eles são mais frequentes, podendo ocorrer a quatro vezes ao ano — podem ser evitados com a castração ainda no primeiro ano de vida do animal.

Prevenção das zoonoses – especialmente gatos, quando castrados tendem a sair menos e consequentemente ficam menos expostos a doenças.

Prolonga a vida – segundo especialistas, a castração aumenta a vida do animal em pelo menos cinco anos. Ao prevenir doenças, o procedimento reduz a chance de cirurgias na velhice, quando o risco é maior. A mudança comportamental também entra na conta. O gato castrado fica mais tranquilo e acaba saindo de casa com menos frequência — e, assim, se expõe menos a situações de risco.

Primeiro hospital veterinário

As obras para construção do primeiro Hospital Público Veterinário de Volta Redonda, no bairro Rústico, seguem em ritmo avançado no município. A unidade vai oferecer atendimento médico-veterinário gratuito para cães e gatos, atendendo toda a região do Médio Paraíba. A construção está sendo feita em parceria com o Governo do Estado, o investimento é de R$ 3,6 milhões.

O hospital está sendo construído em uma área de 3,5 mil metros quadrados, e, depois de pronto, terá 760 m² de área construída com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização; e canil.

O projeto da obra foi definido pela prefeitura por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). A prefeitura doou o terreno, enquanto o Estado foi responsável pelo processo de licitação para escolher a empresa que está executando a obra, além da fiscalização e manutenção da unidade.