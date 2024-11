Linhas 415 e 450 serão operadas em caráter emergencial durante 60 dias por outra empresa - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/11/2024 12:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda informa que as linhas municipais de transporte público 415 (Belo Horizonte-Ponte Alta) e 450 (Nova Esperança-Circular), que estavam sob responsabilidade da Viação Pinheiral, serão operadas em caráter emergencial durante 60 dias por outra empresa. O anúncio foi feito pelo prefeito Antonio Francisco Neto nesta quinta-feira (7), e a previsão é que a ação tenha início dentro dos próximos dez dias.

“A Pinheiral está tendo a oportunidade de reforçar as demais linhas que opera. Esperamos sinceramente que isso aconteça e a população sinta a melhora”, afirmou Neto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o objetivo da intervenção do Poder Público é permitir a recuperação da frota da Pinheiral – são 28 veículos necessários para a operação e mais 3 reservas para garantir a continuidade dos serviços.

“Estamos em consulta com outras operadoras para verificar disponibilidade imediata de cinco veículos e mão de obra para viabilizar a substituição. Após o prazo de intervenção (60 dias), caso a Viação Pinheiral não cumpra a determinação de recuperar a frota, outras providências serão adotadas”, informou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Um levantamento da STMU aponta que a Viação Pinheiral vinha, nos últimos 15 dias, operando, em média, com cinco veículos a menos da frota necessária (28) para cumprimento dos horários previstos, inclusive com comprovação da redução sistemática de frota através de relatório elaborado com base no sistema de GPS dos veículos. O relatório também aponta o registro de seguidas reclamações sobre o estado de conservação dos veículos e interrupção de viagens por falha mecânica.

A secretaria está realizando vistoria de todos os veículos registrados da Viação Pinheiral para verificar a condição operacional, com previsão para conclusão da ação na próxima segunda-feira (11).

“A Viação Pinheiral herdou essas linhas da Sul Fluminense por força de decisão judicial. Estamos agindo com base em análise, estudo, e já tomamos as providências para tentar melhorar, isso é uma obrigação do Poder Público. Em todas as linhas que forem necessárias, vamos fazer. A população vai estar sempre em primeiro lugar”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto, que também está em contato com o Governo do Estado, nesse caso representado pelo Detro-RJ, para atendimento a questões ligadas às linhas intermunicipais operadas pela Viação Pinheiral.

Vale ressaltar ainda, que, por força de uma decisão judicial, não é possível fazer uma licitação global da operação do transporte público em Volta Redonda.

Novos veículos para o transporte público

Além da intervenção imediata, novos investimentos estão sendo realizados para melhorar o transporte público em Volta Redonda. O mais recente é a aquisição, por parte da Viação Elite, de cinco novos veículos 0km, com ar-condicionado, que devem ser incorporados à frota na próxima semana.

“É o que estamos precisando para a população ter um transporte digno”, destacou Neto.