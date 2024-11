De acordo com a SME, a demanda por vagas para faixa etária de creche é grande na localidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

De acordo com a SME, a demanda por vagas para faixa etária de creche é grande na localidadeCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 07/11/2024 16:55

Volta Redonda - Atendendo a um pedido dos moradores do São Luiz, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), anuncia que irá construir no bairro uma creche para crianças de 0 a 3 anos de idade, preferencialmente. De acordo com a SME, a demanda por vagas para alunos na faixa etária de creche é grande na localidade.

“No São Luiz não há escola que atenda a esta etapa da Educação Infantil. Muitas famílias enfrentam a difícil tarefa de encontrar um lugar seguro e acolhedor para que seus filhos possam se desenvolver nos primeiros anos de vida, e a falta de vagas impede que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e a oportunidades de socialização, tão importantes para o seu crescimento”, destacou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

A escola será construída na Rua Historiador Dr. Alkindar Cândido da Costa e foi projetada para abrigar, além dos espaços apropriados para as atividades desenvolvidas nesta etapa de ensino, seis salas de aula, podendo ofertar de 120 a 240 vagas, conforme planejamento a ser definido pela Secretaria de Educação com base na demanda da região.

“A escolha do local para a nova unidade da Educação Infantil foi tomada com muita atenção e pensando no bem de todos, pois estamos criando um espaço multifuncional que continuará a servir à comunidade com um novo propósito, que é o de educar e cuidar das nossas crianças. Com a vantagem de que todos nós – governo, escola e famílias – iremos contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de nossas crianças”, frisou o secretário Osvaldir.

Segundo a secretaria de Educação, a creche vai oferecer um ambiente seguro e estimulante para o aprendizado, com atividades lúdicas e pedagógicas que auxiliarão no desenvolvimento integral das crianças.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou o papel do Poder Público em oferecer uma educação de qualidade, atendendo toda a população. “É mais uma conquista para os moradores da região do São Luiz, que tanto almejavam uma creche, atendendo em especial o pedido das mães e pais que precisam deixar seus filhos na escola para poderem trabalhar”.