Prefeito Neto e secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, também discutiram nova estação no Aero - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 07/11/2024 17:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), vai adquirir um sistema de geradores para a Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, localizada no bairro Belmonte. Com a aquisição do equipamento, será possível manter a estação em funcionamento em caso de queda de energia ou durante as manutenções preventivas, garantindo assim o fornecimento de água para a cidade e bairros de Barra do Piraí e Barra Mansa que são abastecidos pela ETA Belmonte.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, adianta que a potência dos equipamentos deve ser de 8.800 kVA (quilovolt-ampere), movido a diesel e que seria acionado automaticamente em caso de queda de energia. No momento, uma equipe da autarquia está em processo de engenharia para dimensionar o espaço que o sistema irá ocupar, além de avaliar um estudo sobre o sistema de geradores. Após essas análises, será possível fazer a licitação para a aquisição dos geradores.

“O estudo precisa levar em consideração questões como potência, número de geradores, sistema de atuação, entrada em funcionamento e dimensionamento do sistema de diesel, entre outras”, explica PC. “São Paulo, Uruguaiana (RS) e uma cidade do Mato Grosso têm esse sistema de geradores, mas todos por concessionárias particulares. Volta Redonda seria a primeira cidade do Brasil a ter esse sistema por meio de uma empresa pública”, acrescenta.

“É um investimento muito importante para a cidade, pois poderemos garantir água para todos mesmo em situações adversas, como a falta de luz. Vamos fazer acontecer”, afirma o prefeito Antonio Francisco Neto.

ETA do Aero

O secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, encontrou-se na manhã desta quinta-feira (7) com o prefeito Neto em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, a fim de discutirem ações do governo do estado no município, como o programa Limpa Rio. Mas o principal tema da reunião foi a construção da futura ETA no bairro Aero Clube, que já teve projeto apresentado ao Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), onde foi aprovado.

De acordo com as tratativas, a obra terá um custo de R$ 90 milhões, sendo que cada ente (estado e município) entrarão com metade do valor – R$ 45 milhões cada um. A licitação ficará a cargo do Governo do Estado, e Paulo Cezar de Souza destaca que a futura Estação de Tratamento de Água (ETA) será uma estrutura moderna, de última geração, que atenderá a uma das exigências do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), que é o tratamento do lodo.

“Essa ETA vai garantir de vez que todos os moradores de Volta Redonda tenham o abastecimento de água garantido, além dos bairros de nossos vizinhos de Barra do Piraí e Barra Mansa. Aliado ao gerador que vamos adquirir, teremos um serviço de abastecimento de referência – inclusive no verão, quando o consumo chega a subir 20%”, disse o prefeito Neto.