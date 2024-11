Quando somadas, as obras já prontas e aquelas em andamento resultam em um total de R$ 23,616 milhões - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/11/2024 14:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), continua investindo em melhorias para os alunos da rede municipal de ensino, em todas as frentes. Segundo levantamento da SME, já foram investidos mais de R$ 10,9 milhões em reformas, ampliação, inauguração e revitalização de escolas e creches, além da conclusão da Usina Fotovoltaica no bairro Roma. Quando somadas, as obras já prontas e aquelas em andamento resultam em um total de R$ 23,616 milhões.

Dos R$ 10,961 milhões já investidos até o início do mês, R$ 3,6 milhões foram para obras já concluídas. Entre elas estão a inauguração, em abril, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, que originalmente abrigava um dos campi do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). Com capacidade para cerca de 400 crianças de zero a três anos de idade, a creche tem 14 salas e quase 3 mil metros quadrados de área construída.

Outra inauguração aconteceu em junho: a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa. Localizada no bairro Roma, trata-se de uma parceria com a concessionária de energia Light, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que vai permitir ao governo municipal uma economia de cerca de R$ 500 mil por ano em consumo de energia elétrica.

Várias unidades de ensino tiveram concluídas durante o ano suas obras de reforma e revitalização. No caso da Escola Municipal Mato Grosso, no Retiro, foram realizados serviços de pintura geral; troca do piso antigo por marmorite nas salas, cozinha e refeitório; troca de forro de PVC; impermeabilização do telhado; confecção de cobertura na entrada da escola; reforma do piso do pátio; e reforma nos banheiros infantis. Na Escola Municipal Paraíba, no Vila Mury, foram realizados os seguintes trabalhos: pintura geral; execução de novos pisos em concreto no pátio descoberto, parquinho e parte da frente da escola; troca dos pisos em ardósia do segundo pavimento por marmorite; troca dos pisos de cerâmica do refeitório; adequação no banheiro feminino infantil; troca das telhas; impermeabilização dos telhados; e troca da caixa d'água.

Localizada no bairro Água Limpa, a Escola Municipal Professora Juracy Varanda de Almeida Gama recebeu os serviços de impermeabilização de laje; troca de telhas; troca de revestimentos; confecção de novo piso no pátio; e pintura geral. Instituição de ensino localizada no Jardim Vila Rica/Tiradentes, a Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles ganhou, além de pintura geral, reforço estrutural; reforma telhado; troca da cobertura de policarbonato; troca de forro PVC; reforma com troca de pisos cerâmicos danificados; e reforma da quadra.

Três creches municipais também foram entregues reformadas. A Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília, passou por reforma do telhado, pintura geral, troca de piso e readequação das salas, entre outras melhorias. A Norberto Reduzino de Sá, no Nova Brasília, passou por revisão da instalação hidrossanitária; recomposição de revestimento de parede; pintura geral; e reforma no muro de contenção.

A Madre Tereza de Calcutá, no Santo Agostinho, recebeu pintura geral; troca de piso paviflex; troca do telhado da recepção; troca e impermeabilização das calhas do telhado; pintura do piso do pátio; troca de piso emborrachado danificado no pátio coberto; revisão das partes elétrica e hidráulica; e assentamento de portão de emergência. E o Centro Municipal de Educação (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Jardim Vila Rica/Tiradentes, passou por reforma do telhado e substituição de calhas e rufos (peças metálicas para proteger a alvenaria da água da chuva).

Obras em andamento

A prefeitura ainda prossegue com obras em oito unidades da rede municipal de ensino, sendo cinco escolas e três creches, que representam um investimento de R$ 19,994 milhões, dos quais já foram pagos pouco mais de R$ 7,3 milhões. Dessa lista, uma unidade que está com os trabalhos mais adiantados é o CMEI Zilda Arns, no bairro Conforto: o local passa por reforma geral, incluindo pintura; limpeza de piso; troca de revestimentos, portas e janelas; revisão elétrica dos dois blocos existentes; e construção do Bloco 3.

Igualmente na etapa final estão a Escola Municipal Paulo VI e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aracy Carvalho Di Biase, situadas no bairro Açude. A primeira passou por pintura geral da escola, inclusive a quadra; troca piso cerâmico por piso de marmorite nas áreas de circulação e refeitório; reforma da sala de música do auditório; troca das esquadrias de madeira; reparos no telhado; colocação de revestimento em meia parede das salas; e revisão elétrica. Já a creche tem entre seus serviços a pintura geral interna e externa; troca de piso cerâmico por piso de marmorite nas áreas de circulação e refeitório; troca de esquadrias de madeira; confecção de armários e colocação de espelhos nas salas de atividades; colocação de grama sintética no pátio; e reparo no telhado.

Outra obra bem adiantada é a da Escola Municipal Rubens Machado, no Vila Brasília, que inclui pintura interna; confecção de piso na entrada principal; troca de esquadrias de madeira; limpeza do piso de marmorite; reparo nos banheiros e vestiários; reforma da sala de dança; colocação de tela, refletores e pintura de piso na quadra coberta; manutenção no telhado; e revisão elétrica.

Unidade dedicada aos cegos e deficientes visuais, a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha passa por uma grande reforma, cujo projeto tem por objetivo ampliar e requalificar suas instalações, a fim de atenderem – tanto em seu programa quanto em seu desempenho – as demandas de acessibilidade. Já foram executadas as partes de alvenaria, contrapiso, caixas d'água do prédio principal e quase todo emboço, entre outras.

Assim como no caso da Hilton Rocha, a reforma da Escola Municipal Professor Domingos Maia, no São Geraldo, já passou da metade dos serviços: o projeto inclui ampliação e reforma das salas de professor e informática; troca das portas de madeira das salas por portas de ferro; confecção de novo piso cimentado no pátio; faltam executar a revisão elétrica e hidráulica, além da pintura geral.

Estágios iniciais

Mais uma unidade a passar por reforma geral (e também por ampliação) é o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alzira Vargas do Amaral Peixoto, no Retiro, incluindo troca de todo piso, janelas, portas, pintura e reforma dos banheiros, entre outras melhorias. No momento, o local passa pelos serviços de demolição e fundações.

Por fim, teve início a revitalização da Escola Municipal Palmares, no Padre Josimo. Com valor aproximado de R$ 8 milhões, a unidade terá entre os serviços a reforma e ampliação da quadra; demolição e construção de novo prédio, com dois pavimentos. No momento, a equipe que trabalha no local iniciou a reforma da quadra.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que a educação é uma das prioridades do governo municipal, e que os investimentos vão prosseguir. “Se queremos dar um futuro digno aos nossos jovens, precisamos começar pela base, com educação de qualidade. Vamos fazer de Volta Redonda referência na educação, com os frutos sendo colhidos daqui a alguns anos”, disse o prefeito, destacando que alguns investimentos são transversais, caso do Museu da Ciência e Tecnologia, que está sendo erguido no bairro Laranjal.