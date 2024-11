Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. se tornou palco de grandes espetáculos com artistas de todo o Brasil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - “Não tem teatro no interior do estado do Rio de Janeiro como esse aqui”, expressou o humorista Jonathan Nemer durante seu stand-up “Não sei namorar”, recém-apresentado em Volta Redonda. A fala é reflexo das dimensões do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, que se tornou palco para grandes espetáculos com artistas de todo o Brasil.

O teatro da prefeitura é administrado pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e conta com 800 lugares e palco de 260 m², com 1,7 mil m² de área construída. Em 2023, o espaço passou por uma grande revitalização e adequação. Com localização privilegiada, ao lado do Colégio Getúlio Vargas, em um bairro central no município, beneficia tanto a comunidade escolar quanto a população.

Às vezes, os 800 lugares são poucos para espetáculos musicais como o da harpista Cristina Braga e de Dado Villa-Lobos – ex-guitarrista da Legião Urbana –, que reviveu grandes sucesso da banda dos anos 80. A apresentação realizada em uma parceria com Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), em junho deste ano, lotou o teatro e muitas pessoas ficaram do lado de fora, devido à grandiosidade da performance dos músicos consagrados pelo público.

“Foi lindo e maravilhoso, teatro e público surpreendentes. Muito obrigada à Funarj, Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Fevre pelo convite. Essa noite, com certeza, entrou para a nossa história”, falaram entusiasmados, Cristina Braga e Dado Villa-Lobos.

Outro espetáculo recordista de público foi o da atriz Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, que atuam juntas pela primeira vez no palco, com a peça “A Lista”. Emoção e humor entraram em cena contagiando a plateia.

‘Troca solidária’ em prol da cultura

O teatro está sendo de extrema importância para o fomento da cultura com a participação de artistas de Volta Redonda e do Brasil. Os eventos trazidos pela prefeitura acontecem de forma gratuita, mas com cunho solidário: as pessoas trocam ingressos por um litro de leite. Na sequência, o leite é doado para instituições beneficentes do município.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, explicou que a ampliação das atividades acontece por meio do projeto “Juntos pela Cultura”, com parcerias de diversas instituições, como Fecomércio-RJ e Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio), Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio.

“O ‘Juntos pela Cultura’ é o projeto responsável por oferecermos a cada dia mais espetáculos gratuitos. A prefeitura junto com o Sesc, que é um grande parceiro, está montando uma programação de muita qualidade, e além disso, vamos ampliar a solidariedade para podermos fazer a troca de ingressos por alimentos ou um litro de leite. Com isso, vamos poder ajudar também as pessoas que precisam e são auxiliadas por entidades da região”, destacou Anderson.

Teatro é palco para outros espetáculos

O que reforça ainda mais que o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr se tornou polo para apresentações no estado é que o espaço também sedia eventos particulares. O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, comentou que o teatro é um legado para Volta Redonda.

“Quando ouvimos relatos de grandes artistas que têm vindo se apresentar aqui, ficamos muito satisfeitos, pois o nosso equipamento está servindo para apresentações culturais e também para a educação do município. Temos alunos se apresentando aqui, o teatro também é palco para capacitações de professores, além de abrigar diversas formaturas. O teatro tem sido um enorme sucesso, tanto com essas grandes apresentações quanto no serviço que está prestando para Volta Redonda”, disse Caio Teixeira, acrescentando que o agendamento para espetáculos pode ser feito pelo e-mail gabinete.fevre@smevr.com.br.

Retorno do ‘Cultura para Todos’

Um dos maiores projetos culturais da Prefeitura de Volta Redonda será retomado: o “Cultura para Todos”, que foi criado em 2009 pelo governo Neto. Desta vez, o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr sediará os espetáculos, já com shows previstos para os dias 28 e 29 de novembro. O anúncio com as atrações ainda será revelado, mas a prefeitura adianta que as apresentações vão contar com dois grandes cantores da MPB (Música Popular Brasileira).

O deputado estadual Munir Neto e o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, fizeram recentemente uma reunião no Rio com o presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Queiroz, em busca de novas parcerias, e saíram de lá com boas notícias.

“Além da retomada do ‘Cultura para Todos’, também teremos a colaboração da Fecomércio no Réveillon de Volta Redonda. A nova parceria prevê um show com artista nacional. No encontro, conversamos ainda sobre as obras do novo Sesc Volta Redonda, que será construído no bairro Barreira Cravo. Quero agradecer em nome de todo o povo volta-redondense o carinho da Fecomércio. Viva Volta Redonda!”, disse o deputado Munir Neto.

Estrutura do teatro

O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. tem duas entradas – uma por dentro do Colégio Getúlio Vargas e outra pela Rua 154, no Laranjal – tendo acessibilidade total para as pessoas com deficiência (PCD). A estrutura do teatro tem três pavimentos – subsolo e térreo com mezanino, além de uma recepção com espaço suficiente para uma galeria de artes – mais um espaço público para os artistas.

A parte interna contempla a sala multiuso, que pode abrigar cursos, ensaios, palestras, seminários ou ainda projeções para filmes ou documentários. O mezanino na parte superior do auditório tem capacidade de 166 lugares com visão privilegiada para o palco de 260 m². O teatro conta ainda com dois camarins – feminino e masculino.