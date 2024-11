Projeto é parceria entre prefeitura, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VR - Arquivo/Secom PMVR

Projeto é parceria entre prefeitura, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VRArquivo/Secom PMVR

Publicado 08/11/2024 16:07

Volta Redonda - O município de Volta Redonda sedia neste domingo (10), a quarta edição da “Rua de Compras”, das 9h às 16h. Desta vez, o Santo Agostinho é o bairro contemplado com o projeto realizado em parceria entre a prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

A “Rua de Compras” vai ocupar as ruas Soldado Francisco e Jaime Martins, que ficam fechadas para o trânsito, abrigando foodtrucks, brinquedos grátis, Feira de Artesanato, exposições de carros antigos com o Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, motos – com o grupo Falcões de Aço –, além de apresentações culturais como as da Banda e do Coral Municipal, que fazem a abertura do evento.

A prefeitura por sua vez oferece diversos serviços das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e Fazenda (SMF), além da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv).

Alterações no trânsito

Estão previstas as interdições da Rua Jaime Martins, da Avenida Soldado Francisco A. Rocha e vias transversais, começando à meia-noite deste sábado (9) para domingo (10), e terminando às 19h. Para a segurança dos motoristas, todo o trânsito será desviado para o bairro Volta Grande, sendo que os agentes da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) e da GMVR vão monitorar os pontos principais e considerados estratégicos.