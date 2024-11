Suspeito foi preso em flagrante no Jardim dos Inocentes, também na Vila, e levado à 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 08/11/2024 16:25

Volta Redonda - Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) foram fundamentais na prisão em flagrante de um homem de 20 anos, em situação de rua, que esfaqueou um rapaz de 28 anos, em Volta Redonda. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (6), na Vila Santa Cecília, e foi registrado pelo sistema de vigilância da prefeitura.

Logo após o crime, policiais militares alertados por um motoboy conseguiram localizar o suspeito no Jardim dos Inocentes, também na Vila. Ele foi preso em flagrante e levado à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde foi autuado por lesão corporal. Já a vítima, atingida no tórax e abdômen, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgência) e levada ao Hospital São João Batista (HSJB). Até a manhã desta sexta-feira (8), o homem permanecia internado na unidade médica, porém lúcido e consciente.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que as imagens captadas pelas câmeras foram fundamentais para esclarecer o crime e para a decretação da prisão do suspeito.

“Mais uma vez a integração entre as forças de segurança do município, aliada à tecnologia do sistema de segurança pública de Volta Redonda, se mostrou eficaz e ágil para solucionar mais uma prática delituosa. Mesmo o agressor negando ter agredido a vítima, foi possível fundamentar a decretação da prisão em flagrante dele graças às imagens do Ciosp e à parceria que nós temos com o delegado da Polícia Civil (93ª DP), doutor Vinícius Coutinho. Isso demonstra que não existe certeza da impunidade em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.