Mais de 1,8 mil câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública estão instalados em pontos estratégicos - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/11/2024 11:18

Volta Redonda - Uma cidade inteligente é aquela que utiliza a tecnologia para promover a qualidade de vida de sua população, tornando os espaços públicos mais seguros e oferecendo uma resposta rápida e eficiente às necessidades dos cidadãos. Em Volta Redonda, esse conceito é exercido na prática com o uso de câmeras de monitoramento da prefeitura. Os mais de 1.800 equipamentos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), instalados em pontos estratégicos, inclusive em patrimônios públicos, ajudam a prevenir, combater e principalmente solucionar crimes ocorridos na cidade.

Dois casos ocorridos nesta semana demostraram mais uma vez a importância das câmeras para a segurança pública. Na segunda-feira (4), um motoboy teve o dedo arrancado ao ser agredido a golpes de facão, após uma discussão de trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos. O agressor foi localizado horas depois pela Polícia Militar após monitoramento realizado pelas câmeras da Ordem Pública. Ele responderá por lesão corporal grave. Já na quarta-feira (6), as câmeras também foram fundamentais na prisão em flagrante de um homem de 20 anos, em situação de rua, que esfaqueou um rapaz de 28 anos, na Vila Santa Cecília. Após ser detido, ele negou ter agredido a vítima, mas as imagens mostraram a participação dele no crime. A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os benefícios da tecnologia na segurança pública de Volta Redonda são inquestionáveis. Segundo ele, em um primeiro momento as câmeras visam prevenir, mas quando a prevenção falha, a tecnologia oferece condições de identificar, localizar e responsabilizar os autores de crimes.

“Com o emprego da tecnologia temos obtido resultados muito positivos e consistentes. Até as fugas, quando o autor do crime sai do local, através das câmeras a gente consegue ver o sentido tomado, o que ajuda a fazermos um cerco policial. Nos últimos meses, tivemos reduções das mortes violentas, dos roubos de veículo e de carga. Os indicadores também mostram queda nos roubos a estabelecimentos comerciais, furto de veículos e a pedestres. O nosso compromisso é fortalecer a segurança e promover ações que demonstrem que em Volta Redonda não há impunidade”, enfatizou o secretário.

Homicídios solucionados com auxílio das câmeras

Dois casos de grande repercussão popular também tiveram auxílio das câmeras da Ordem Pública para serem solucionados pelas autoridades, foram eles os assassinatos da comerciante Marta Aparecida Freitas de Souza Lima, de 69 anos, ocorrido em agosto deste ano, no bairro Monte Castelo; e do motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, o ‘Doguinha’, de 36 anos, morto em setembro no bairro Siderville. Em ambos, as imagens das câmeras da Ordem Pública foram cruciais para chegar até os autores dos crimes. No caso da comerciante, os grupos de WhatsApp criados pela Semop também auxiliaram na prisão em flagrante do suspeito horas após o latrocínio.

“Casos como esses demonstram a importância do investimento nas câmeras por parte do governo municipal, que vem solucionando crimes e auxiliando todas as forças de segurança em suas ações diárias. Logicamente que nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, pontuou Coronel Henrique.

O secretário reforçou que hoje a segurança pública de Volta Redonda atua de forma integrada, com o emprego da tecnologia e conta com a participação ativa da população, o que tem sido um diferencial.

“A população tem sido essencial para o sucesso das ações da segurança pública. E a participação vem aumentando a cada dia, porque as pessoas confiam no trabalho sério que vem sendo desenvolvido. Importante ressaltar que em casos de crimes, as pessoas devem ligar imediatamente para o 190, da Polícia Militar, ou para o 153, da Guarda Municipal, para que possamos acessar as câmeras e auxiliar. Isso aumenta as chances de sucesso na responsabilização dos crimes. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, finalizou, Coronel Henrique.