No total, foram realizados 33 procedimentos entre sexta e sábado, a maioria para tratamento de catarata - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/11/2024 19:36

Volta Redonda - Mais do que um mutirão, o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, teve uma maratona de cirurgias no último fim de semana. No total, foram realizados 33 procedimentos entre a sexta-feira (8) e sábado (9), a maioria deles para tratamento de catarata.

A sexta-feira foi dedicada às cirurgias ortopédicas, com três pacientes atendidos pela equipe do doutor Paulo Henrique. Foram realizados um tratamento cirúrgico de tendão patelar esquerdo, osteossíntese de fratura de rádio distal esquerdo e osteossíntese de fratura de rádio esquerdo. Todos tiveram alta no dia seguinte.

Oftalmologia

Outras 30 cirurgias foram realizadas no sábado, todas oftalmológicas, sendo 23 facectomias com implante de lente intraocular (LIO) – mais conhecida como cirurgia de catarata – pela equipe comandada pela doutora Nina Rosa, atendendo a 23 pacientes entre nove e 91 anos. O procedimento consiste na retirada do cristalino que se tornou opaco e sua substituição pela lente intraocular. A facectomia também é indicada para pacientes com astigmatismo e presbiopia (endurecimento do cristalino).

Os demais procedimentos foram realizados pela doutora Talissa de Souza, envolvendo pacientes entre cinco e 72 anos. Foram realizadas duas simblefaroplastia, indicada para tratar a aderência anormal da conjuntiva (membrana que reveste a parte branca do olho) com a córnea (parte tran sparente da frente do olho); duas dacriocistorrinostomias, cirurgia que tem por objetivo corrigir a obstrução das vias lacrimais, permitindo a drenagem adequada das lágrimas do olho para o nariz; duas biópsias de pálpebra; e uma exérese de calázio, que é uma inflamação de uma glândula sebácea na pálpebra.

Vale destacar que todos os 30 pacientes foram liberados ainda no sábado.

Melhor qualidade de vida

Com esses mutirões – e maratonas – de cirurgias, o São João Batista pode manter o cronograma de cirurgias eletivas durante a semana, além de não conflitar com eventuais casos de emergência, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento. Diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria destacou a dedicação da equipe para a realização de tantos procedimentos nos fins de semana.

“O São João Batista tem batido todos os meses um novo recorde na realização de cirurgias, e isso é possível graças ao profissionalismo, competência e dedicação de nossa equipe, que tem ajudado a tantas pessoas terem uma melhor qualidade de vida.”

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou o trabalho feito para que o Hospital São João Batista voltasse a ser a unidade de referência para a população. “Desde 2021 iniciamos quase que uma reconstrução do hospital, que estava numa situação dramática, quase fechando as portas. Hoje, nossos moradores voltaram a ter confiança no São João Batistas, e vamos oferecer um serviço ainda melhor quando terminarmos, no próximo ano, as obras de ampliação.”