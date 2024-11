Espetáculo teve a participação de 400 alunos do 'Ballet Educação' e bailarinos convidados do Theatro Municipal - Cris Oliveira/Secom PMVR

Espetáculo teve a participação de 400 alunos do 'Ballet Educação' e bailarinos convidados do Theatro MunicipalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/11/2024 11:46

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), recebeu nesse fim de semana (9 e 10) dois espetáculos – o clássico “Branca de Neve”, e “The Big Top – Um Ballet no Circo” - que encantaram o público presente. Os dois eventos gratuitos foram encenados por bailarinos do projeto Ballet Educação – desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), e voltado ao ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a coordenadora do Ballet Educação, a professora Izabel Santos Leal, participaram dos dois espetáculos um total de 400 bailarinos das escolas de horário integral e da sede (na Escola Municipal Minas Gerais).

“Para o espetáculo ‘Branca de Neve’, tivemos também a participação de convidados especiais como personagens principais do espetáculo: os bailarinos Marcella Trindade Borges, no papel de Branca de Neve, e Michael Willian da Silva, como o príncipe, ambos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro”, contou Izabel.

O espetáculo “Branca de Neve”, que conta a versão mais popular do conto dos Irmãos Grimm, com influência direta do filme da Disney de 1937, foi retratado por graciosos movimentos de dança e abrilhantado pela participação especial do casal de bailarinos convidado, que já atuou em espetáculos como “Don Quixote” e “O Lago dos Cisnes”.

Izabel reforçou a importância dessa integração entre os artistas e os alunos do projeto. “A importante participação dos bailarinos convidados supre a enorme janela entre o fazer artístico de qualidade do trabalho profissional e a longa jornada do aluno aprendiz para ter sua vida transformada pela arte da dança”, acrescentou Izabel.

‘The Big Top – Um Ballet no Circo’

O espetáculo “The Big Top – Um Ballet no Circo” é uma criação do compositor Victor Davies, contratado pelo Royal Winnipeg Ballet do Canadá em 1986. O ballet, que ganhou aclamação da crítica e ganhou ovações de pé por duas temporadas em Winnipeg (Canadá) e em cada apresentação em uma turnê canadense em 1988, tornou-se um especial de televisão mundial. As danças ternas, cômicas e dramáticas da partitura são independentes e fluem suavemente através de uma história atemporal e sincera.

“Foram dois belíssimos espetáculos e agradecemos ao público presente, que prestigiou nossos alunos que tanto se dedicam à arte, com muitos se tornando profissionais. O Ballet Educação é um projeto de sucesso, melhorando ainda mais a qualidade da educação em Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.