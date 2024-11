Homem foi capturado na Vila Santa Cecília por agentes da operação 'Segurança Presente' - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 14/11/2024 12:27

Volta Redonda - O sistema de reconhecimento facial implantado recentemente pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em Volta Redonda, que opera por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), ajudou na primeira prisão de um foragido da Justiça – por associação ao tráfico – na manhã desta quinta-feira (14). O homem foi capturado na Vila Santa Cecília por agentes da Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado.

De acordo com informações do Ciosp, do momento do alarme pelo sistema até a prisão e encaminhamento do homem à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), toda a ação durou cerca de 20 minutos, seguindo o protocolo necessário. O homem tinha mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico expedido pela Justiça de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

“Parabéns aos agentes da ‘Segurança Presente’ pelo trabalho, assim como à equipe do Ciosp, que recebeu o alerta do sistema de câmeras e acionou a guarnição. Isso mostra que a integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia têm dado resultado positivos no combate à criminalidade em Volta Redonda”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia. O sistema de reconhecimento facial no município funciona através do Ciosp e as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

“A realidade já vivida em diversos lugares do mundo agora beneficia também a população de Volta Redonda, utilizando um software importado, uma tecnologia de ponta que contribui no sentido de direcionar a abordagem para pessoas que possuem pendência criminal. Em Volta Redonda, a integração da atuação integrada entre as forças de segurança tem gerado resultados positivos graças, além do uso da tecnologia, à parceria com o governo estadual e à população, que apoia e participa. Todos juntos trabalhando para que o crime não aconteça, mas caso ocorra, o criminoso não terá a certeza da impunidade”, afirmou Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o governo municipal tem trabalhado em parceria com o Governo do Estado, seja com investimento em pessoal, tecnologia, estrutura, integração, e a cidade já tem sentido melhoras na segurança pública.

“Tenho o sonho de tornar Volta Redonda a cidade mais segura do país e tenho certeza que estamos no caminho para isso. Agradeço sempre ao Governo do Estado pela parceria que proporciona um trabalho integrado e eficiente para tonar o dia a dia da nossa população cada vez mais seguro”, disse Neto.