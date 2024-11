Participação popular gera maior confiança e facilita atuação dos agentes de segurança - Divulgação/Semop PMVR

12/11/2024

Volta Redonda - Onze mil aliados da segurança pública de Volta Redonda. Essa é a marca mais recente alcançada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em seus grupos de WhatsApp. A estratégia adotada pela Semop é para estimular a participação popular, gerando maior confiança e facilitando a atuação dos agentes de segurança no município.

Os grupos contam com o contato diário entre as forças de segurança e a população. Neles estão presentes comerciantes, associações de moradores, empresários, taxistas, feirantes e permissionários dos Mercados Populares, por exemplo. O projeto é suplementar ao policiamento já existente e atua em um modelo de proximidade com a comunidade, mas não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos.

“A participação da população tem sido fundamental na redução de práticas delituosas em nossa cidade. É importante que o cidadão continue confiando na segurança pública e participando cada vez mais. Porque não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas conseguimos ter um cidadão de bem demandando para as forças de segurança, encurtando a distância entre o problema e a solução”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Seja você também um aliado

Aos que desejam se tornar um aliado da segurança pública, basta vir pessoalmente à sede da Ordem Pública, na Ilha São João, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, ou comparecer à “Tenda de Proximidade”, projeto que percorre os bairros de Volta Redonda semanalmente, coletando dados de moradores que queiram colaborar com as forças de segurança pública.