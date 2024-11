A partir das 10h, portões da arena cultural, na Vila Santa Cecília, serão abertos para o público - Divulgação

Publicado 15/11/2024 15:21

Volta Redonda - O Memorial Zumbi se prepara para receber o 7º Festival de Curimba do Sul Fluminense, que acontece neste domingo (17), em Volta Redonda. Com o tema ‘Dona 7, Minha Amiga de Alma’, o evento realizado pelo Centro Espírita Nossa Senhora da Guia (CENSG) apresenta o show da cantora baiana Nega Duda, um dos principais expoentes do samba de roda. O festival contará com a participação de 19 terreiros dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A partir das 10h, os portões da arena cultural, localizada na Vila Santa Cecília, serão abertos para o público com o Mercado das Marias, uma feira de produtos artesanais diversificados, valorizando a economia criativa e a geração de renda entre mulheres. Às 14h iniciam as apresentações dos temas livre e especial, com apresentação do grupo musical de mulheres de terreiro ‘A Voz da Cabaça’ no intervalo.

Um dos momentos mais aguardados desta edição é o show da cantora Nega Duda, artista do Recôncavo Baiano, referência internacional do samba de roda. A apresentação da percussionista e pesquisadoras das práticas percussivas dos terreiros de Umbanda, Letícia Ventania, também é um dos destaques do festival.

O idealizador e produtor do Festival de Curimba, Pai Sid Soares, destacou a importância do tema. “Trazer o tema ‘Dona 7, Minha Amiga de Alma’ na 7ª edição do festival resgata a força feminina presente em todos nós. Este ano, celebraremos o poder daquelas que mantém a chama da vida acesa, nos lembrando de potência e da doçura das mulheres que cuidam de todos, mas não negligenciam o autocuidado. Será uma festa para homenagear e agradecer a união de avós, mães, irmãs, filhas e amigas de alma que nos ajudam todos os dias a vencer as demandas da vida”, disse Pai Sid Soares.

A programação do 7º Festival de Curimba do Sul Fluminense encerra com a apuração dos resultados do júri e as premiações das categorias tema livre, melhor intérprete, melhor torcida e tema especial, que leva para a sua Casa de Axé um jogo de atabaques artesanais.

Vencedor do Festival de Curimba tem cadeira cativa no Prêmio Atabaque de Ouro

O Festival de Curimba do Sul Fluminense recebeu o Prêmio Atabaque de Ouro de Melhor Festival na 18ª edição da maior premiação de curimbas do país, realizada pelo Icapra (Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro), reunindo terreiros de todo o Brasil. Desde o ano passado, o ganhador do tema especial do Festival de Curimba do Sul Fluminense garante uma colocação automática para competir no Prêmio Atabaque de Ouro.

O Festival de Curimba do Sul Fluminense conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda e patrocínio do Teatro Gacemss, Seleto Hotel e Volkswagen Caminhões.