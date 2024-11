Festival de Teatro Infantil tem apresentação gratuita a partir das 14h no anfiteatro ?Arca do Saber? - Arquivo/Secom PMVR

Festival de Teatro Infantil tem apresentação gratuita a partir das 14h no anfiteatro ?Arca do Saber?

Publicado 14/11/2024 15:22

Volta Redonda - Volta Redonda conta com diversas opções de lazer a partir desta sexta-feira (15), Dia da Proclamação da República. Um excelente lugar para ir junto à família é o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, que vai funcionar normalmente sexta, sábado e domingo – sempre das 8h às 16h30.

No domingo (17), o espaço sedia mais uma edição do Festival de Teatro Infantil, com a peça “Marcas Invisíveis” – Cria Teatro. A apresentação gratuita começa às 14h no anfiteatro ‘Arca do Saber’.

O Zoo-VR conta ainda com parquinho de diversão para as crianças, com brinquedos como balanço, escorregador, labirinto e ainda dois brinquedos adaptados para pessoas com deficiência (PCD) – um balanço e uma gangorra – além de espaço para piquenique e uma área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.

Soltar pipa e nadar

Para as famílias que gostam de manter a tradição de soltar pipas, o Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto todos os dias, das 7h às 18h, para os pipeiros que quiserem aproveitar o feriado e o fim de semana.

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, estará aberto para o lazer das 8h às 17h, de sexta a domingo, para os frequentadores que têm a carteirinha e o cadastro no parque.

Encontro de Veículos Antigos

Nesta sexta, sábado e domingo, a Ilha São João vai sediar o 29º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço, realizado pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda. O público interessado pode contribuir doando um quilo de alimentos não perecíveis que, posteriormente, beneficiarão instituições de caridade de Volta Redonda. O evento conta com o apoio da prefeitura.

Programação do Encontro de Veículos Antigos

Sexta-feira (15)

16h – Abertura dos portões

20h – Atração musical

22h – Encerramento

Sábado (16)

9h – Abertura dos portões

10h30 – Abertura oficial do evento, apresentação Banda e Coral Municipal

16h – Atração musical

18h – Atração musical

20h – Atração musical

22h – Encerramento

Domingo (17)

9h – Abertura dos portões

11h – Premiação dos melhores clássicos do evento

12h – Desfile dos melhores clássicos pela Ilha de São João

14h – Show Serginho Brothers

16h – Encerramento