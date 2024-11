Obra em trecho da BR-393 vai melhorar a entrada e saída de motoristas do bairro - Divulgação/Secom PMVR

Obra em trecho da BR-393 vai melhorar a entrada e saída de motoristas do bairroDivulgação/Secom PMVR

Publicado 18/11/2024 15:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda conseguiu a autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para a construção de um trevo de acesso e saída do bairro Santo Agostinho, em trecho da Rodovia Lúcio Meira, a BR-393. O anúncio foi feito pelo prefeito Antonio Francisco Neto. O próximo passo é a assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso da faixa de domínio da concessionária K-INFRA, responsável por administrar a rodovia.

De acordo com o documento enviado pela Superintendência de Infraestrutura da ANTT, foi autorizada a regularização de acesso e retorno em nível na faixa de domínio da Rodovia BR-393, altura do quilômetro 283. Com o novo trevo os motoristas terão melhor acesso à Avenida Alfredo Moreira, via de entrada e saída do bairro Santo Agostinho.

Na prática, a entrada e saída do bairro neste trecho da rodovia apresenta um fluxo de veículos intenso e não adequado, prejudicando em alguns casos o trânsito na região. Com o novo trevo a proposta é ordenar melhor o fluxo, melhorando o trânsito para quem acessa ou sai do Santo Agostinho, aumentando a segurança do tráfego no local.

“Agradeço a todos que ajudaram para conseguirmos essa conquista, que é apenas mais um passo, mas já estamos perto de iniciar a obra. Agora vamos assinar o convênio com a concessionária e vamos fazer essa obra o quanto antes, porque queremos que o trânsito flua, mas com total segurança para a população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.