Animais receberam cuidados da equipe de médicos-veterinários e biólogos da unidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 16/11/2024 20:39

Volta Redonda - Com o lema “A gente cuida de quem precisa de cuidado e solta quem pode ser solto”, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) reinseriu nesta semana oito animais silvestres à natureza, sendo cinco gambás, dois gaviões Carcará e uma falsa-coral. Antes de serem devolvidos a uma unidade de conservação ambiental, os animais receberam cuidados da equipe de médicos-veterinários e biólogos da unidade.

Segundo o coordenador do Zoo-VR, biólogo Jadiel Teixeira, por serem filhotes os gambás tiveram tratamento diferenciado, a mãe deles infelizmente morreu. Na próxima semana, outros 15 filhotes de gambá e três gaviões serão devolvidos ao seu habitat. Os animais estão em fase final de recuperação.

“Os filhotes foram resgatados por moradores do bairro Retiro, sendo encaminhados para o setor de Neonatologia do zoológico, onde receberam todo o cuidado através do programa de reabilitação e reinserção. Os gambás estão no período de reprodução, então é comum o aumento deles nas áreas urbanas. Caso as pessoas se depararem com um gambá (filhote ou adulto), procure ajuda para o resgate, acionando primeiramente o Corpo de Bombeiros pelo número 193, como orienta a legislação. Outra opção é ligar para a nossa equipe pelo telefone (24) 3512-9830”, orientou Jadiel.

Já os gaviões Carcará chegaram com ferimentos, um mais leve e o outro mais grave. A falsa-coral foi resgatada em uma residência do município pela equipe do 22º Grupamento de Bombeiros Militar de Volta Redonda.

“O primeiro Carcará foi resgatado no bairro Vila Mury e estava com a asa machucada, o ferimento era superficial e, após curto período de tratamento, ele já estava apto à soltura. Já o segundo gavião Carcará veio da cidade de Quatis com um ferimento um pouco mais sério. Em um primeiro momento foi observado apenas comprometimento de um dos pés, porém, com a avaliação foi visto que uma das asas também havia sido ‘atingida’. A recuperação levou um pouco mais de tempo, e a reabilitação foi mais demorada também, porque havia necessidade da troca das penas para ele voltar a voar”, detalhou o coordenador Jadiel Teixeira.