No total, treze pacientes foram atendidos na unidade hospitalar, localizada no bairro Colina - Divulgação/Secom PMVR

No total, treze pacientes foram atendidos na unidade hospitalar, localizada no bairro ColinaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 18/11/2024 16:09

Volta Redonda - O feriado em comemoração à Proclamação da República, na última sexta-feira (15), foi de muito trabalho no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, que realizou mais um mutirão de cirurgias, que se estendeu até o sábado (16). No total, treze pacientes foram atendidos na unidade hospitalar, localizada no bairro Colina.

As cirurgias de sexta-feira foram realizadas pelos médicos Rafael Coelho e Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB. Os procedimentos cirúrgicos melhoraram a vida de sete pacientes, entre 12 e 97 anos, que passaram por osteossíntese de fratura de fêmur direito; osteossíntesse de fratura de rádio distal direito; osteossíntesse de fratura de rádio direito (em dois pacientes); osteossíntesse de fratura de fíbula esquerda; artroplastia total de joelho direito; e osteossíntese das falanges médias dos dedos médio e anular da mão esquerda.

Os pacientes atendidos pelo doutor Rafael tiveram alta no sábado, enquanto que os atendidos pelo doutor Flávio foram liberados no domingo (17).

Já no sábado, foram seis cirurgias sob responsabilidade do doutor Vinícius Trindade, com alta no dia seguinte. Com idades entre 37 e 72 anos, os pacientes passaram por retirada de parafuso transindesmal do tornozelo direito; retirada de material de síntese do tornozelo esquerdo (dois pacientes); retirada de parafuso transindesmal do tornozelo esquerdo; ressecção de cisto sinovial no pé direito; e artrodese das articulações transometatarsais do pé esquerdo – a artrodese é um procedimento cirúrgico que visa unir duas ou mais articulações, eliminando o movimento entre elas. O procedimento é indicado para tratar condições como artrite severa, lesões traumáticas ou deformidades congênitas que causam dor e instabilidade.

Com os mutirões realizados nos finais de semana e feriados, o Hospital São João Batista consegue diminuir a fila de espera para as cirurgias, além de manter os procedimentos eletivos agendados durante a semana e não conflitar com as cirurgias de emergência.

“Esses mutirões têm sido importantes para melhorar a vida de centenas de pessoas, além de serem aliados para que o São João Batista tenha batido, todos os meses, recordes de procedimentos cirúrgicos. De um hospital quase fechando as portas, ele voltou a ser referência para nossa população, graças ao trabalho do Sebastião Faria (vice-prefeito e diretor-geral do HSJB) e de toda nossa equipe, que é dedicada e competente”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.