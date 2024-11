Cantor Lenine se apresenta na próxima quarta-feira (27), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. - Divulgação/Secom PMVR

Cantor Lenine se apresenta na próxima quarta-feira (27), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/11/2024 13:02

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., em Volta Redonda, vai receber nos próximos dias 27 e 28 (quarta e quinta-feira) os cantores Lenine e Adriana Calcanhotto, ícones da MPB (Música Popular Brasileira). Além dos shows, que acontecerão em duas sessões – às 19h e 21h –, haverá ainda três apresentações teatrais. O primeiro espetáculo é "O Carrilhão", do Coletivo Nopok, que será encenado nesta terça-feira, dia 19, com sessões às 10h e 15h.

Os próximos espetáculos teatrais – "Não me entrego, não" com Othon Bastos, e "Detalhes de nós dois", com Helga Nemetik e Pedro Henrique Lopes – estão previstos para quarta (20) e quinta-feira (21), respectivamente. A programação é uma realização da Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria com a Fecomércio-RJ (Confederação Nacional do Comércio), o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio) e Sicomércio Volta Redonda (Sindicato do Comércio Varejista).

As apresentações vão acontecer nos mesmos moldes do antigo projeto “Cultura para Todos”, com troca de ingresso por uma caixinha de leite, que será doada às instituições beneficentes do município. Atenção: os ingressos serão limitados e entregues até durarem os estoques.

A troca solidária para os espetáculos teatrais podem ser feitas no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., localizado ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, antes das apresentações. Já para os shows de Lenine e Adriana Calcanhotto, a troca acontece na segunda e terça-feira, dias 25 e 26, das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“Essa parceria é muito importante para o fomento da cultura em Volta Redonda, graças aos nossos parceiros e à Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Quero agradecer também ao deputado estadual Munir Neto, ao ex-deputado federal Deley Oliveira e ao presidente do Sicomércio, Levi de Freitas, por intermediarem as negociações para a vinda desses espetáculos”, comentou o prefeito Antonio Francisco Neto.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, a programação marca um pacote de espetáculos como um presente para a população de Volta Redonda. “Estamos dando um pontapé inicial para fomentar uma programação cultural através dessa parceria, que vai incluir no início de 2025 outras atrações, incluindo também os artistas da cidade e região”, citou o secretário.

Parceria

A prefeitura vem mantendo a parceria com a Fecomércio-RJ, o Sesc-RJ e o Sicomércio Volta Redonda no intuito de realizar diversas ações, possibilitando que a população tenha acesso a grandes atrações culturais.

“Volta Redonda só tem a ganhar em mais qualidade de vida e lazer com parcerias que incentivam o desenvolvimento cultural e econômico do nosso município, movimentando também o comércio. Estamos muito felizes em manter esse trabalho conjunto, principalmente nessa reta final do ano, com as férias escolares chegando e o clima de Natal já deixando a cidade mais bonita e movimentada”, disse Levi Moreira de Freitas, presidente do Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda).

Programação

19/11- Espetáculo teatral "O Carrilhão", com o Coletivo Nopok. Sessões às 10h e 15h;

20/11- Espetáculo teatral "Não me entrego, não", com Othon Bastos. Sessão às 20h;

21/11- Espetáculo teatral "Detalhes de nós dois", com Helga Nemetik e Pedro Henrique Lopes. Sessão às 20h;

27/11- Show com Lenine. Sessões às 19h e 21h;

28/11- Show com Adriana Calcanhotto. Sessões às 19h e 21h.