inscrições podem ser feitas diretamente pelo site www.virgulahub.com.br - Divulgação/Secom PMVR

inscrições podem ser feitas diretamente pelo site www.virgulahub.com.brDivulgação/Secom PMVR

Publicado 19/11/2024 13:07

Volta Redonda - Empreendedores que querem criar startups tem até esta quinta-feira (21) para se inscrever para a Chamada para Aceleração do Vírgula Startups – programa realizado pelo espaço “Vírgula Hub de Inovação” de Volta Redonda, que utiliza metodologia do Sebrae para capacitar esses profissionais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.virgulahub.com.br.

De acordo com a organização do programa, na etapa de Aceleração o empreendedor Pessoa Jurídica (PJ) poderá desenvolver e validar sua solução técnica (MVP – Minimum Viable Product). Neste estágio, a oportunidade, o mercado e a solução precisam ser definidos, o que envolve capacitações, experimentos e orientação da equipe do Vírgula e dos seus parceiros.

Etapas do programa

O Vírgula Startups visa apoiar a estruturação e o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e projetos de inovação tecnológica em estágio inicial. O programa conta com três etapas: a primeira é a Pré-Aceleração, na qual é trabalhada a capacitação dos empreendedores para que possam colocar suas ideias no mercado de forma rápida e eficiente – alguns empreendedores já estão participando desta etapa, e os aprovados seguem automaticamente para a Aceleração.

Na chamada para a Aceleração, após a inscrição com apresentação de documentos e projeto, haverá seleção pela Banca Examinadora. Com o resultado final aprovado, segue para a Assinatura do Termo de Compromisso, e depois inicia a fase de Aceleração, que finaliza com o Demo Day – Pitch (dia da apresentação do projeto).

A última etapa é a Residência e, em breve, também será aberta chamada para esta fase, onde poderão participar da seleção startups que já aceleraram em outro lugar.