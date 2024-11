Interessados podem se inscrever no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Interessados podem se inscrever no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublicoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 19/11/2024 15:47

Volta Redonda - As inscrições para o concurso público para preencher 37 vagas nos quadros da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, além de formação de cadastro de reserva, vão até o dia 2 de dezembro e o certame já conta com mais de 1,5 mil inscritos, segundo a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que organiza a seleção.

Os interessados podem se inscrever por meio do site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, sendo necessário preencher e enviar pela internet a Ficha Eletrônica de Inscrição. Em caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura, localizada na Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, em dias úteis, das 8h30 às 17h.

O edital completo e mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Vagas

As vagas são para funções de Porteiro (requer Ensino Fundamental completo); Agente Escolar (Ensino Médio completo); Secretária Escolar, que tem como requisitos a conclusão do Ensino Médio mais Técnico em Secretariado Escolar, ou Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura com Pós-graduação em Administração Escolar; Orientador Educacional (Curso de Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Orientação Educacional); Supervisor Educacional (Curso de Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Supervisão Educacional); e Supervisor Escolar, sendo necessário Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Administração, ou Pós-graduação em Supervisão Escolar.

O vencimento para os cargos de Agente Escolar, Porteiro e Secretária Escolar é de R$ 1.412,00, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social concedida a todos os funcionários do Município de Volta Redonda (R$ 200,00), gratificação de nível superior de 7,5% para quem possui formação superior e demais gratificações previstas em lei.

Para as funções de Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Supervisor Escolar, o vencimento é de R$ 1.412,00, referente à tabela GMC da Lei 3250/95, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social (R$ 200,00), gratificação de nível superior de 15%, gratificação de atividades pedagógicas de 20% e demais gratificações previstas em lei.

Conforme a Lei Municipal nº 6020/2022, será concedida a Gratificação de Incentivo à Educação - GIE a todos os cargos da Secretaria Municipal de Educação.