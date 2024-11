Primeiras cirurgias robóticas pagas pelo SUS foram realizadas nesta segunda-feira (18) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/11/2024 16:10

Volta Redonda - Frutos de assinatura de contrato entre a Prefeitura de Volta Redonda – por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – e o Hospital da FOA (H.FOA), as primeiras cirurgias com a utilização de robô pagas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) foram realizadas nesta segunda-feira (18) na unidade hospitalar, localizada no bairro Jardim Amália. Realizadas pelo médico cirurgião Heitor Santos, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, os pacientes – de 33 e 50 anos – passaram pela cirurgia de hérnias complexas.

O contrato firmado pelo governo municipal e o hospital gerido pelo UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) prevê um total de 135 cirurgias com o uso da tecnologia, sendo dois procedimentos por dia, além de mais de 3,7 mil cirurgias tradicionais, sem contar consultas e exames. O equipamento adquirido pelo H.FOA por cerca de R$ 11 milhões possui quatro braços dotados de pinças que são manipulados pelo cirurgião, que fica sentado num cockpit ao lado, e que permite, quando necessário, que a cirurgia seja feita remotamente, com o especialista operando o robô mesmo em outra parte do mundo.

As quase 140 cirurgias previstas pelo contrato atenderão a pacientes atendidos pela rede municipal de saúde que, além dos casos de hérnia complexa, tenham sido diagnosticados com câncer de próstata ou endometriose. Dentre as vantagens do uso da tecnologia está o caráter menos invasivo, propiciando incisões muito menores que em um procedimento cirúrgico tradicional. Dessa forma, o risco de infecções diminui, assim como as chances de erro médico; o tempo de internação e recuperação do paciente também é menor.

“A importância dessa parceria com a Prefeitura de Volta Redonda é que nós estamos proporcionando o retorno desses pacientes à sua vida ativa, de modo que essa cirurgia, feita de forma minimamente invasiva, permite um retorno muito mais rápido para o seu cotidiano normal. Além disso, existe uma garantia muito maior de resultado a curto, médio e longo prazo, impedindo que esses pacientes, que muitas vezes em sua maioria foi operado mais de uma vez, tenha agora o seu tratamento definitivo e sem recidiva da doença”, esclareceu o médico cirurgião, Heitor Santos.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, essas cirurgias marcam um novo tempo para a Saúde em Volta Redonda. “Graças ao SUS e ao contrato com o Hospital da FOA, vamos diminuir ainda mais o tempo de espera pela cirurgia dos nossos pacientes, que terão, ainda, mais segurança na realização do procedimento e conforto para a recuperação, que será ainda mais rápida. O povo de Volta Redonda pode ter certeza de que sempre vamos nos dedicar a fazer do nosso sistema de saúde uma referência para todos”, disse, acrescentando que já foram realizadas quase 20 mil cirurgias de catarata desde 2021, dentre outras realizações, e que em 2025 devem ser realizadas as primeiras cirurgias de transplante de coração pelo SUS em Volta Redonda, no Hospital da Unimed.