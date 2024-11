Classificação para mundial veio durante na final do Robótica 2024 ? maior evento da América Latina - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/11/2024 14:38

Volta Redonda - Volta Redonda vai participar, em 2025, da Robocup – maior evento de Robótica do Mundo, que anualmente acontece em um país diferente que e no ano que vem será realizado em Salvador, na Bahia. Quem representará a cidade serão os alunos Lucas Santini de Souza e Gabriel Pedrosa da Silva, além do professor Frederico Pitassi de Paula, todos da equipe de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“Estamos classificados pela primeira vez na história para o Campeonato Mundial de Robótica. Somos a única equipe do Sul do estado, e tem uma equipe do Sesi Tijuca também pelo estado do Rio. Essa é a maior conquista da história da Robótica na nossa região”, destacou o professor Frederico Pitassi.

A classificação para o torneio mundial veio durante a fase final do Robótica 2024 – maior evento do setor na América Latina –, que aconteceu no último fim de semana no município de Goiânia (GO), reunindo cerca de 1,7 mil equipes com estudantes brasileiros e internacionais (classificados em etapas regionais e estaduais), além de milhares de visitantes.

Os alunos de Volta Redonda apresentaram os projetos: Bengala Inteligente para Deficientes Visuais; e Quiz Educacional Multidisciplinar 2.0, na MNR (Mostra Nacional de Robótica). Ambos os protótipos ficaram entre os 35 melhores projetos do Brasil premiados com menções honrosas, em um universo de 470 projetos inscritos na Mostra Nacional de Robótica e 231 classificados para a final. Os projetos de Volta Redonda também conquistaram reconhecimento nacional, além de Certificados de Mérito que serão entregues posteriormente.

“Mais uma vez nossos alunos, com a coordenação do professor Frederico, levam o nome de Volta Redonda a lugares mais altos. Parabéns a todos pela dedicação e empenho, e continuaremos dando total apoio para que nossos jovens consigam bons resultados também no torneio mundial. Esse resultado positivo mostra o quanto é importante investirmos em educação”, ressaltou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

A Robocup acontecerá nos dias 15 a 21 de julho de 2025 e contará com equipes do mundo inteiro. E no próximo ano também terá a Robótica 2025, que será realizada em outubro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. “A equipe voltou com muito aprendizado para os dois eventos, além de cooperar tecnologicamente com a pesquisa científica do Brasil e do mundo”, frisou o professor Frederico Pitassi.

Sobre os projetos

Um dos projetos classificado para mundial de Robótica foi a Bengala Inteligente para Deficientes Visuais, representado pelo aluno Lucas Santini, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), ganhador de Mérito Social, com um protótipo construído de forma personalizada para ajudar pessoas – uma bengala funcional com sensores que trazem benefícios únicos para pessoas com deficiência (PCDs). Além disso, de forma inédita foram apresentados bonés inteligentes, com sensores e luzes para auxílio de pessoas com baixa visão.

O segundo projeto vencedor foi do aluno Gabriel Pedrosa, que apresentou pela segunda vez o Quiz Educacional Multidisciplinar – o projeto já havia sido vencedor na edição 2023, proporcionando para o estudante bolsa CNPQ e Iniciação Científica Júnior. O protótipo apresenta a aprendizagem das novas tecnologias, com um aplicativo próprio e personalizado, onde todos os usuários são capazes de construir através de qualquer celular seus próprios desafios, ajudando a todas as disciplinas escolares e fora da sala de aula.

“Volta Redonda é referência em várias áreas, e na Educação não é diferente. Essa participação histórica mostra mais uma vez o quanto é importante investirmos cada vez mais na qualidade do ensino municipal. Parabéns aos nossos estudantes e aos professores que tanto contribuem para conquistas como essa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.