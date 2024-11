Novo espaço, na UBSF do São Sebastião, vai oferecer próteses e atendimento clínico completo aos moradores - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Novo espaço, na UBSF do São Sebastião, vai oferecer próteses e atendimento clínico completo aos moradoresGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/11/2024 15:37

Volta Redonda - Os moradores do bairro São Sebastião, em Volta Redonda, passarão a contar a partir da próxima segunda-feira (25), com um Consultório Odontológico perto de casa. O novo espaço, que ficará na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro, vai oferecer próteses e atendimento clínico completo aos moradores, através da equipe composta por dentista e auxiliar.

O novo equipamento faz parte do programa de Saúde Bucal do município, que atende os pacientes nas seis Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs) e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). As unidades COC ficam nos bairros Aterrado, Retiro, Conforto, Eucaliptal, Santa Cruz e Vila Brasília. Já os CEOs estão situados no Santo Agostinho, Siderlândia e Jardim Tiradentes.

Entre os procedimentos realizados nessas unidades, estão exames clínicos; restaurações; extrações; profilaxia; aplicação de selantes; raspagens; próteses total, parcial e unitária; além de tratamento de canal (endodontia), entre outros. Cada unidade conta com cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais, com equipamentos odontológicos instalados em todas as unidades.

Além das unidades odontológicas, a prefeitura oferece também cirurgia bucomaxilofacial, estomatologia e tratamento para portadores de necessidades especiais no Hospital do Retiro; cirurgias de trauma na face no Hospital São João Batista (HSJB); atendimento emergencial durante 24 horas no Hospital Municipal Nelson Gonçalves (HMNG), além dos consultórios nas unidades básicas de Saúde da Família dos bairros Água Limpa I e II e Roma I.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Para agendar o atendimento, basta levar o cartão do SUS, um documento com foto e comprovante de residência.

O coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, destaca que o novo espaço faz parte do avanço dos serviços de saúde bucal disponibilizados pela administração municipal.

“Nosso objetivo é aproximar nossos serviços, cada vez mais, da nossa população. Nossas equipes são altamente capacitadas para oferecer à população um serviço de qualidade”, ressaltou o coordenador.