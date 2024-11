Saionara dos Santos conseguiu aposentaria em poucas horas, por convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e INSS - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Saionara dos Santos conseguiu aposentaria em poucas horas, por convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e INSSGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - A aposentadoria é um momento muito esperado na vida de qualquer trabalhador, independente da profissão ou categoria trabalhista. Para Saionara dos Santos, de 63 anos, o sonho de se aposentar se tornou realidade graças ao convênio firmado entre a Prefeitura de Volta Redonda e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ela conseguiu se aposentar por tempo de contribuição.

A recém-aposentada buscou atendimento na Subprefeitura, no bairro Retiro, onde deu entrada na documentação na manhã de 13 de outubro de 2022, e no mesmo dia, à tarde, teve o retorno da equipe com a grande notícia: a aposentadoria havia sido concedida. Um tempo recorde para quem estava à espera do benefício.

Atualmente, mulheres podem se aposentar com 58 anos e 6 meses, e homens com 63 anos e 6 meses. Importante lembrar que também há um tempo mínimo de contribuição para se aposentar dentro deste critério. Para as mulheres, o prazo é de 30 anos, e para os homens é de 35.

“Na verdade, nem acreditei quando o Olavo Mageste (responsável pelo atendimento de demandas relacionadas ao INSS) me ligou e falou que tinha saído a minha aposentadoria. Fiquei em choque porque foi em questão de horas, achei que fosse demorar devido aos inúmeros pedidos, né. Mas quando ele me contou, primeiramente agradeci a Deus, e depois a ele e a equipe da Subprefeitura por terem me ajudado”, disse, entusiasmada.

Saionara acrescentou que foi muito bem atendida na Subprefeitura de Volta Redonda e indica aos amigos e familiares os serviços gratuitos que são oferecidos no local. Com a implementação do posto avançado de atendimento do INSS, o acesso da população tem sido agilizado também para pensão, auxílio-doença por incapacidade e auxílio-maternidade, por exemplo.

“Sem dúvida é um dos melhores lugares onde já fui atendida, todos me trataram com muita atenção e paciência. Contribui com o INSS durante 23 anos, comecei como autônoma, também trabalhei um período na casa de família e depois me tornei MEI (Microempreendedor Individual) quando meu marido abriu uma oficina mecânica”, comentou.

Saionara brincou que “o dinheiro é pouco, mas é dela”. “O salário da aposentadoria é pouco, mas me ajuda com as despesas de casa. Agora me sinto mais tranquila, pois esse dinheiro é meu e ninguém tira”, disse.

A história de Saionara dos Santos faz parte da série “Gratidão Não Prescreve”, que traz semanalmente relatos de pessoas gratas pelo atendimento recebido em algum serviço público ofertado pela Prefeitura de Volta Redonda.

Atendimentos Subprefeitura

A Subprefeitura é coordenada por Jorge Ricardo Silva, o Jorginho. Os atendimentos ofertados são relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), taxas diversas, orientação e atendimento ao público – como cadastramento para o programa “Minha Casa, Minha Vida” – emissão de contracheques; segunda via de conta da Light; agendamento de serviços para o Detran/RJ; segunda via de CPF; taxa de incêndio dos Bombeiros/RJ; e auxílio à inclusão digital.

A Subprefeitura do Retiro também conta com atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), como emissão de boletos, parcelamentos e outras solicitações. Tem ainda serviços de identificação; 2ª via de CPF; e agendamento de seguro-desemprego, entre outros.

Convênios

A Subprefeitura tem convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o Ministério Público do Trabalho e o Sistema Nacional de Emprego (Sine/VR) – neste caso, para vagas de emprego e cadastro de profissionais para oportunidades que chegam por meio de empresas parceiras do município e região – e o convênio com o INSS para aposentadorias por idade (urbana e rural) e por tempo de contribuição; pensão por morte e auxílio reclusão; benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência; salário-maternidade; certidão de tempo de contribuição e cópia de processos; e revisão de benefícios, além de recursos diversos.

Subprefeitura abriga outros setores

A Subprefeitura de Volta Redonda abriga a Coordenadoria Executiva de Deliberação Religiosa, criada em agosto de 2023, para auxiliar as instituições ligadas a credos religiosos – Evangélicas, Católicas, Espíritas e Religiões de Matriz Africana – em diversas solicitações ao Governo Municipal, como orientação para retirada de documentação, regularização de alvarás, eventos e demais solicitações ao poder público municipal.