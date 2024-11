Lançamento é neste domingo (24), às 9h, embaixo da Biblioteca Municipal - Divulgação/Secom PMVR

Lançamento é neste domingo (24), às 9h, embaixo da Biblioteca MunicipalDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/11/2024 17:05

Volta Redonda - Aroma, diversidade, felicidade, nuance, algumas palavras que vão de encontro ao documentário “Entre cores e sabores”, que retrata um pouco da história da Feira Livre de Volta Redonda. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o documentário será lançado neste domingo, dia 24, às 9h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A exibição será feita em um telão com classificação livre e participação gratuita. Com roteiro e direção de André Sodré, o documentário foi um dos premiados pela Lei Paulo Gustavo para a execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional. A lei beneficiou profissionais da cultura, permitindo o acesso a recursos por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e outros.

De acordo com André Sodré, "Entre cores e sabores" traz à tona um dos maiores patrimônios que formam a identidade cultural de Volta Redonda: a Feira Livre. Com depoimentos de feirantes, antigos e novos, frequentadores, além do secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

“Quando estamos na Feira Livre temos diversas sensações prazerosas como diversos aromas, múltiplas cores, uma grande diversidade de pessoas de todas as raças, roupas dos mais variados estilos e ainda sabores incríveis, que podem ser degustados na hora e serem comprados e levados para casa. É como costumo dizer carinhosamente: ‘uma confusão, mas organizada’. Além disso, temos a alegria das pessoas que frequentam religiosamente a feira, e principalmente dos feirantes que erguem as barracas com sorriso no rosto”, disse o diretor.

Com 320 barracas dos mais variados produtos alimentícios, de vestuário e calçados, a Feira Livre acontece de forma itinerante, ou seja, a cada dia é montada em um bairro diferente de Volta Redonda. Às terças-feiras, no Retiro, às quartas-feiras no bairro Sessenta, às quintas-feiras no Santo Agostinho, às sextas-feiras no Conforto, aos sábados no bairro Aterrado, e aos domingos na Vila Santa Cecília.

“Sem dúvidas, a Feira Livre é um importante fomento para o crescimento econômico e de necessidade da população. A condição global provou que a feira não perde seu valor, pelo contrário, ela se reinventa e se readapta. Assim como em seu surgimento – o primeiro comércio da Cidade do Aço – com início na Vila Santa Cecília, com produtores comercializando o que plantavam em casa e, antes das barracas, os produtos e alimentos eram expostos em lonas no chão, visando atender aos moradores das redondezas e funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)”, citou André Sodré.

O roteirista e diretor do documentário "Entre cores e sabores" mencionou que o projeto foi iniciado em dezembro de 2023, quando houve a inscrição para a Lei Paulo Gustavo. Segundo André, foram sete meses de trabalho até a conclusão das filmagens.

“Houve uma extensa pesquisa para os personagens que são pessoas-chaves na narrativa da história da Feira Livre de Volta Redonda. Depois tivemos que dar uma parada no período das eleições municipais, e retomamos para fazermos o lançamento marcado para este domingo, dia 24/11. Foram três meses de edição. Voltando ainda um pouco na preparação, tivemos dificuldade de achar registros históricos, por isso, investimos na narrativa dos feirantes”, comentou.

Equipe:

André Sodré - Roteiro e Direção

Ricardo Batalha - Produção e Câmera

Glauber da Mata e André Sodré - Edição

André Sodré e Ricardo Batalha - Fotografia

Wesley Pimentel - Animação e Finalização

Vitor Moraes - Arte

Luciana Vitorino - Comunicação

Ismael Luiz - Acessibilidade (Libras)

Música Original (Composta e executada) - Ramiro Mart