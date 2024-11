Mais de três mil pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes, participarão do evento - Divulgação/Secom PMVR

Mais de três mil pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes, participarão do eventoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/11/2024 17:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), intensificou os preparativos para receber as delegações das 120 instituições que vão participar da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2024. O evento, que acontece na próxima semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, registou o maior número de inscrições desde a retomada dos jogos (2022), após seis anos. No ano passado, foram 83 entidades inscritas e, em 2022, 25.

De acordo com a organização da Olimpede, mais de três mil pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes, vão participar do evento voltado para Pessoas com Deficiência (PCD). Atletas com Deficiência Intelectual – incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Auditiva, Visual e Física – a partir dos sete anos de idade, vão disputar 14 modalidades esportivas.

Essas pessoas representam instituições de 48 cidades de três estados – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – e o Distrito Federal. Para os participantes de municípios que ficam a 80 quilômetros ou mais de Volta Redonda, a organização da Olimpede vai disponibilizar hospedagem, atendendo cerca de mil pessoas nessa edição do evento.

“Nesta reta final, uma semana antes do início da Olimpede, a equipe da Smel está se dedicando integralmente à preparação dos jogos. O objetivo é deixar tudo organizado para proporcionar aos atletas e seus familiares momentos de confraternização, além de possibilitar que pratiquem suas habilidades, buscando a superação de suas próprias limitações. A Olimpede é uma competição, mas o intuito maior é promover a integração entre as equipes participantes”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Modalidades esportivas da Olimpede 2024

Os atletas vão se dividir entre as modalidades de atletismo, tênis de mesa, voleibol especial, taekwondo, cabo de guerra, futsal, natação, provas de habilidades (zig zag e chute ao gol) e jogos de tabuleiros (dama, xadrez e dominó). As novidades para 2024 ficam por conta do judô e goalball – um desporto coletivo com bola, praticado por atletas que possuem deficiência visual.

As provas da Olimpede acontecem na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac; no Parque Aquático Municipal; nos ginásios poliesportivos nos bairros e outros espaços. A competição, de caráter participativo e inclusivo, tem regras e procedimentos adaptados especialmente às Pessoas com Deficiência.

Parceria com o Governo do Estado

Em 2024, a Prefeitura de Volta Redonda conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que vai fornecer materiais esportivos e kit de uniforme para os participantes.