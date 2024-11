serviço aconteceu na Rua Dourados, envolvendo a instalação de novos ramais e 150 metros de nova tubulação em PVC - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/11/2024 17:21

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, Saae-VR, finalizou nesta semana a construção de uma nova rede de abastecimento de água potável no bairro São Geraldo. Com recursos próprios da autarquia, o serviço aconteceu na Rua Dourados, envolvendo a instalação de novos ramais e 150 metros de nova tubulação em PVC.

A nova rede está substituindo a antiga rede de ferro fundido que, devido a corrosão e incrustação pelo tempo, causava oscilações no fluxo de abastecimento, atingindo um nível de água abaixo do padrão para a localidade.

“Agora, com essa nova rede, os moradores vão ter mais qualidade e regularidade no fluxo de água, beneficiando inúmeras famílias”, ressaltou o chefe de Divisão de Manutenção de Água do Saae-VR, Anderson Silva.

O diretor-adjunto do Saae-VR, Silvino Gandos Bouzan, destacou a participação da equipe em solucionar as demandas da população.

“Todos os esforços e estudos foram viabilizados para construirmos essa nova rede. O Saae fez todo um mapeamento com a nossa equipe de forma preventiva, evitando dessa forma um possível desabastecimento para as famílias, com o único objetivo de garantir mais um serviço de qualidade para a população”, disse Silvino.