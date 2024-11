Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras foi disputado em Maricá (RJ) neste sábado (23) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/11/2024 17:44

Volta Redonda - Viajar, se divertir e fazer história. Foi o que a Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, localizada no bairro Conforto, em Volta Redonda, fez. A equipe de fanfarra conquistou o título nacional na categoria "Fanfarra Simples Tradicional Juvenil" do Campeonato de Bandas e Fanfarras, disputado em Maricá (RJ) neste sábado (23). A escola ficou com o título após conquistar o 1º lugar em cinco categorias do concurso.

Corpo Musical, Pavilhão, Baliza, Corpo Coreográfico e Mór foram as categorias em que a Jiulio Caruso ficou em primeiro lugar. Com 100% de aproveitamento, a escola venceu todas as categorias que disputou.

Esta foi a primeira vez que a fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso entrou em uma competição nacional em seus 10 anos de história. Atualmente a equipe conta com 160 componentes e é regida por Rômullo Arantes da Silva, que é ex-membro da fanfarra.

O diretor-geral da escola, Virgílio Lisboa do Val, explicou o sentimento da conquista e salientou a importância da fanfarra na vida dos alunos.

"A gente fica muito feliz. Eu estou na escola há 11 anos, eu vi nascer esse projeto. Começou tão pequeno e foi tomando forma, no início eram de 20 a 30 alunos, tudo muito simples e ao longo desses anos foi crescendo e até tomar toda essa dimensão. Então muito me orgulha, o envolvimento e o trabalho desses nossos alunos porque eles amam isso, eles amam estar ali. Quero agradecer ao prefeito Neto e a toda equipe da secretaria de educação por terem proporcionado o apoio necessário para nós", destacou Virgílio.

Membro da Fanfarra e aluno do 8º ano, Enzo Fonseca de Oliveira, comentou a emoção de conquistar o título.

"Para mim é uma felicidade muito grande, é uma sensação única de um campeonato que a gente estava treinando há muito tempo querendo vencer. É uma sensação maravilhosa, muito boa", disse Enzo, que faz parte da fanfarra há três anos.

Outra campeã pela fanfarra foi Wanessa Cristiny, aluna do 8º ano do ensino fundamental. Wanessa ressaltou a importância desta conquista para sua vida.

"É muito gratificante. Porque são três anos vendo a luta que é participar da fanfarra, a correria. E esse troféu vai pra minha vida porque a fanfarra salva a gente de muitas coisas. Eu agradeço muito e esse troféu é um agradecimento ao Regente Rômullo e a todos que ajudaram a gente na fanfarra, que faz parte da nossa história", destacou Wanessa.

Regente da equipe campeã nacional, Rômullo Arantes da Silva salientou a dedicação dos alunos e comemorou o título .

"É uma oportunidade ímpar para os alunos da rede pública, trazer esse troféu nacional para Volta Redonda é algo emocionante para a fanfarra de Volta Redonda. Eu agradeço a confiança no meu trabalho, sou um ex-aluno da fanfarra do Dr. Jiulio Caruso e ver essa geração aprender a amar o projeto, com mérito deles, dentro da escola e dentro desse projeto é algo fora do normal", finalizou Rômullo, que quando a fanfarra foi criada era membro como aluno e hoje é campeão nacional como regente.