Moradores da Água Limpa e consumidores aproveitaram serviços e opções de lazer oferecidas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Moradores da Água Limpa e consumidores aproveitaram serviços e opções de lazer oferecidasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/11/2024 17:33

Volta Redonda - Volta Redonda sediou neste domingo (24), a quinta edição da “Rua de Compras de 2024”. Durante todo o dia, moradores do bairro Água Limpa e consumidores aproveitaram os inúmeros serviços e as opções de lazer oferecidas. O projeto é realizado em parceria entre a prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

O evento “Rua de Compras” ocorreu em trecho da Rua Rio Negro. O público aproveitou as comidas e lanches especiais dos foodtrucks, brinquedos grátis, Feira de Artesanato, além de apresentações culturais como as da Banda e do Coral Municipal.

Além do comércio local, a Feira de Artesanato de Volta Redonda, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) também esteve no evento. E outras secretarias da prefeitura também participaram do “Rua de Compras”, ofertando serviços à população. Entre elas as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Serviços Públicos (SMSP), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas), Fazenda (SMF), Ordem Pública (Semop), além da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Moradora do bairro, Irene dos Reis elogiou a iniciativa. "Foi muito bom, interessante. Muita gente trabalha e quando tem isso no domingo, é muito legal. Já fiz minha compra e gostei demais", afirmou Irene.

Proprietário de um comércio local, Ronaldo Barbosa, comemorou a Rua de Compras no bairro. "Para a gente é uma maravilha, principalmente porque depois da pandemia as coisas não ficaram fáceis. A Rua de Compras dá uma força para o proprietário local e a gente espera que tenha mais vezes", enfatizou Ronaldo.

Assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, avaliou a Rua de Compras no Água Limpa como essencial. "O Rua de Compras é essencial, porque não é apenas uma oportunidade para adquirir produtos, é também um momento de confraternização e valorização dos nossos comerciantes. Essa iniciativa tem papel fundamental no desenvolvimento econômico da nossa cidade", afirmou Rogério.