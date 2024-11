Responsável pelo adolescente foi chamado e caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 25/11/2024 14:39

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), apreenderam nesse domingo (24) uma moto sem placa que era conduzida por um adolescente de 17 anos, que consequentemente não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo não tinha numeração do chassi e nem do motor.

Os policiais e guarda municipal estavam em patrulhamento pela Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, quando avistaram o rapaz conduzindo a moto sem placa. Durante a abordagem, os agentes notaram que o veículo não possuía os itens de identificação e nem mesmo documentação. O responsável pelo adolescente foi chamado e o caso encaminhado à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda). A moto ficou apreendida enquanto o menor foi liberado, após ser autuado por fato análogo à adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

“A atuação do Sistema Integrado ocorre em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda. Nesse caso, um jovem inabilitado conduzindo um veículo sem qualquer tipo de identificação é um risco para ele e também para os demais atores do trânsito. É uma situação que pode trazer resultados irreversíveis, do ponto de vista de segurança no trânsito. Estamos atuando na prevenção aos crimes e acidentes. É preciso que as pessoas também tenham consciência da gravidade de seus atos”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.