Projeto arquitetônico já foi definido pelo IPPU-VR, com imóvel sendo construído na Rua 1, no Padre JosimoReprodução/Secom PMVR

Publicado 25/11/2024 15:00

Volta Redonda - Os moradores do bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, terão ampliadas as opções de prática de atividades físicas e de lazer com a construção de uma unidade da Academia da Saúde na localidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o projeto arquitetônico já foi definido pelo IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), com o imóvel a ser construído na Rua 1, no terreno onde ficava a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), que funciona atualmente na Rua 15.

A nova Academia ficará ao lado do campo de futebol – criando, assim, uma praça de lazer integrada e acessível, que terá por objetivo desenvolver um espaço de convivência que una a comunidade, conectando-se ao campo de futebol e oferecendo áreas adequadas e dedicadas a atividades físicas e de lazer, promovendo saúde e bem-estar para a população local, sejam crianças ou adultos. A unidade também ficará próxima ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressalta a importância de se ampliar as opções de melhoria da qualidade de vida da população. “Todo investimento em saúde tem retorno garantido mais à frente, com uma população saudável pela prática de atividades físicas e de lazer. É muito importante a promoção do cuidado integral do ser humano, especialmente do autocuidado”, afirmou.

Sobre o espaço

A Academia da Saúde será implantada em um terreno de 625 m², que será totalmente revitalizado. O projeto prevê 160 m² de área coberta, incluindo espaços para atividades simultâneas e coletivas, atendimento individual e espaço de convivência para a comunidade. Também contará com área ao ar livre para a prática de atividades, além de uma praça de aproximadamente 400 m², equipada com playground para as crianças e paisagismo integrado, que conectará o projeto ao campo de futebol do bairro.

Seguindo os eixos de ação do Governo Federal para a iniciativa, a Academia da Saúde será dedicada às práticas artísticas e culturais, educação em saúde e mobilização da comunidade, incluindo práticas corporais e atividades físicas; produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; promoção da alimentação saudável; e práticas integrativas e complementares.

"Quando concluída, a Academia da Saúde vai oferecer aos moradores do Padre Josimo um local que certamente vai unir ainda mais a comunidade, com várias opções de atividades físicas e lazer”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. “Com a conexão ao campo de futebol, será um espaço para toda a família”.