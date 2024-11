Projeto complementa currículo, com experiências práticas e aprofundadas em áreas tecnológicas - Divulgação/Secom PMVR

Projeto complementa currículo, com experiências práticas e aprofundadas em áreas tecnológicasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/11/2024 15:47

Volta Redonda - Cerca de 180 alunos que cursam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) em oito escolas da rede municipal de Volta Redonda concluíram neste mês a participação no projeto Oficinas Extracurriculares de Tecnologia e Inovação, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) ao longo do ano. O projeto complementou o currículo do ensino, proporcionando experiências práticas e aprofundadas em áreas tecnológicas e inovadoras.

“As oficinas desenvolveram competências cognitivas e socioemocionais, como criatividade, pensamento crítico e trabalho em equipe, além de promoverem a inclusão digital e o interesse pela cultura STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática)”, explicou o coordenador do Centro de Mídias da SME, Bruno Moreira.

As oficinas foram ministradas por professores previamente formados, realizadas no contraturno escolar, com duração de três meses e carga horária flexível. As atividades foram práticas, dinâmicas e baseadas em metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos e design thinking.

“Achei muito divertido, isso me ajudou muito e acrescentou meu conhecimento sobre Lego, tecnologia, computador. Eu achei muito divertido conhecer amigos novos, conhecer coisas novas também”, disse Arthur da Costa Werneck, do 6º Ano do Fundamental da Escola Municipal Dr. João Pio.

Do 8º Ano da mesma escola, Cauã Cavalcanti também participou do curso de robótica com Lego e também se mostrou empolgado com o curso. “Gostei muito, na minha opinião isso ajuda a desenvolver muitas coisas, entre elas, as nossas habilidades, além de interagirmos com outros colegas. Eu acho que tinha que ter esse curso para todas as escolas!”

Sophia Alves da Rocha, do 6º ano da unidade escolar, também valorizou o aprendizado. “Foi legal porque a gente pôde se divertir e aprendi também que para conseguir realizar uma coisa que você acha impossível temos que trabalhar em grupo. Pretendo continuar na robótica, porque eu amei demais!”

As aulas na Escola Municipal Dr. João Pio foram ministradas pela professora Paula Phernanda. “É possível integrar teoria e prática com atividades mão na massa em um ambiente criativo, lúdico, colaborativo, promovendo o trabalho em equipe, habilidades interpessoais e competências socioemocionais. Além das habilidades relacionadas à programação, os estudantes desenvolvem paciência, persistência, resiliência para solucionar problemas e tomar decisões em equipe”.

A avaliação foi contínua e formativa, com foco no engajamento e no desenvolvimento das habilidades. Os alunos com participação satisfatória receberam certificados emitidos pela SME. Ao longo de 2024, participaram cerca de 350 estudantes, divididos em duas turmas – uma no primeiro semestre e outra no segundo.

“É um projeto que enriqueceu a formação dos estudantes, os preparando para os desafios tecnológicos, além de fomentar a cultura de inovação na comunidade escolar. Parabéns aos profissionais que desenvolveram o projeto, aos alunos por se dedicarem e se qualificarem, e no próximo ano teremos mais oficinas”, anunciou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.