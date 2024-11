Em vistoria, coordenador da unidade verificou que cerca de 80% dos trabalhos estão concluídos - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Em vistoria, coordenador da unidade verificou que cerca de 80% dos trabalhos estão concluídosGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 26/11/2024 15:30

Volta Redonda - O coordenador administrativo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, Nelson Gonçalves, e sua equipe realizaram nesta terça-feira (26) uma visita para acompanhar o andamento da obra de reforma e ampliação da unidade de saúde de Volta Redonda, que foi retomada recentemente após troca da empresa responsável pelo serviço. De acordo com o cronograma, estão concluídos mais de 80% dos trabalhos, faltando detalhes finais para o término.

“O que nós observamos hoje (26) fiscalizando a obra é que falta muito pouco, detalhes. E depois é equipar, e já tem praticamente todo o equipamento pronto, móveis já estão na Secretaria Municipal de Saúde (SMS)”, ressaltou Nelson Gonçalves, que, durante a visita, observou toda a tubulação para gases medicinais já instalada, assim como pintura praticamente concluída e luzes instaladas.

As obras na UPA Santo Agostinho contam com recursos do Governo do Estado. Depois de finalizada, a nova unidade de urgência e emergência terá uma nova climatização em todas as salas, além da substituição dos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; criação de um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e implantação do Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde.

A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.

Todas essas melhorias vão fazer com que a Unidade de Pronto Atendimento aumente em 45% sua capacidade de atendimento. Atualmente, cerca de 170 pessoas podem ser atendidas diariamente na Faetec; com a UPA novamente em funcionamento, a capacidade aumentará para cerca de 250 pacientes/dia, beneficiando não apenas os moradores do Santo Agostinho, como também do Volta Grande e localidades próximas.

“Logo vamos entregar à população esse espaço, que é tão importante para a saúde do bairro e de toda a nossa cidade. Uma nova unidade com mais conforto, mais condições de dar um atendimento cada vez melhor à população”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.