40 ônibus tiveram módulo eletrônico furtado na garagem da Viação Elite, impedindo circulação Reprodução

Publicado 26/11/2024 11:45

Volta Redonda - Um furto ocorrido na madrugada desta terça-feira (26) na garagem da Viação Elite, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, tirou 40 ônibus de circulação, com efeitos no transporte público na cidade.

Os criminosos retiram os módulos eletrônicos de 40 veículos parados na garagem. Sem as peças os veículos não funcionam. Os módulos também servem em caminhões e podem ser vendidos no mercado negro de peças automotivas

Um módulo novo chega a cerca de R$ 20 mil e até mesmo pela dificuldade de fornecimento das peças, a reposição deve demorar. O furto já está sendo investigado pela Polícia Cívil.

A Prefeitura de Volta Redonda informou, em nota divulgada para a imprensa, que os veículos impedidos de circular na manhã desta terça-feira, acarretaram “severo prejuízo ao sistema de transporte municipal e intermunicipal”.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa informou à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) que está adotando medidas para minimizar os impactos à população e garantir o funcionamento do transporte público na cidade.