Obra é no trecho entre o Mergulhão e entrada do bairro São Geraldo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/11/2024 15:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), iniciou nesta terça-feira (26) o asfaltamento de cerca de 800 metros da Rodovia dos Metalúrgicos. A obra compreende o segmento entre o Mergulhão e a entrada do bairro São Geraldo, que há poucas semanas ganhou o recapeamento da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança. Esse trecho da rodovia já havia recebido o serviço de fresagem, e agora será concluído com o novo asfalto.

Ainda nesta semana, a SMO realizou o asfaltamento de um trecho da Rua 16, na Vila Santa Cecília, no entroncamento com as ruas 41 e 18-A. Segundo o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, a equipe responsável pela obra retornará ainda nesta semana para concluir um trecho que faltou receber o asfalto.

“Como o trânsito estava muito intenso na segunda-feira (25), resolvemos encerrar os trabalhos e voltar após concluirmos o trecho da Rodovia dos Metalúrgicos. Vamos aproveitar, ainda, para realizar o asfaltamento da Rua 27 no trecho entre as ruas 16 e 18-A, onde fizemos um serviço de drenagem”, explicou.