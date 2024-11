Em 2024, participaram estudantes das seis unidades da Fevre e uma da Secretaria Municipal de Educação - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - A Fundação Educacional de Volta Redonda iniciou nesta semana uma série de formaturas do projeto “Qualifica Fevre”. A iniciativa vai certificar, entre os dias 21 de novembro – última quinta-feira – e o dia 11 de dezembro, 252 alunos. Em 2024, participaram da iniciativa estudantes das seis unidades da Fevre e uma ligada à Secretaria Municipal de Educação (SME). Eles estavam divididos entre os cursos de Assistente Administrativo, Xadrez, Iniciação à Programação em Computação, Geração Canva, Criação de Conteúdos para Redes Sociais e Biografia.

O “Qualifica Fevre”, voltado principalmente para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, com idade a partir de 14 anos, tem como objetivo proporcionar aos alunos da rede pública municipal o primeiro contato com o mundo do trabalho, além de incentivar o empreendedorismo. Desde 2022, o projeto já certificou 266 estudantes.

“O ano de 2022 marcou a retomada da qualificação profissional para os alunos da Fevre. O ‘Qualifica Fevre’ ofertou o curso de Teoria da Administração – Matemática e Informática para estudantes dos colégios Getúlio Vargas, João XXIII e José Botelho de Athayde. O curso, ministrado no contraturno escolar, teve duração de 120 horas, divididas em 15 semanas, e formou cerca de 150 alunos”, lembrou o professor da fundação e membro da equipe do projeto, João Bosco.

Em 2023, o “Qualifica Fevre” formou 92 alunos do João XXIII e JB de Athayde no curso de Assistente em Logística, com duração de 120 horas em 15 semanas. Além deles, 24 estudantes do João XXIII e das escolas municipais Dr. João Paulo Pio de Abreu e Tocantins, da Secretaria Municipal de Educação (SME), inauguraram, no segundo semestre do ano o curso de Iniciação à Programação em Computação, ministrado em 40 horas por dez semanas. Totalizando 116 alunos certificados no ano.

Formaturas de 2024

Os alunos do Colégio José Botelho de Athayde receberam o certificado para Xadrez e Iniciação à Programação em Computação na última quinta-feira (21). Na sexta-feira (22), foi a vez dos alunos do Colégio João XXIII, que fizeram os cursos de Assistente Administrativo, Xadrez e Iniciação à Programação em Computação, terem a formatura.

Na segunda-feira (25), formaram os alunos do Colégio Getúlio Vargas pelos cursos Geração Canva e Xadrez. Os estudantes do Colégio Professora Themis de Almeida Vieira receberam o certificado do curso Criação de Conteúdos para Redes Sociais na terça-feira (26). No mesmo dia, os alunos do Colégio Delce Horta Delgado se formaram em Xadrez.

Nesta sexta-feira (28), os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Municipal Wandir de Carvalho se formaram no curso de Assistente Administrativo. E no dia 11 de dezembro, alunos da Academia da Vida, Oscar Cardoso, unidade da Fevre, voltada para a terceira idade recebem o certificado pelo curso de Biografia.