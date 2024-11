Adesão ao Programa Escola em Tempo Integral permite repasses do Governo Federal - Cris Oliveira/Secom PMVR

Adesão ao Programa Escola em Tempo Integral permite repasses do Governo FederalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/11/2024 15:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), aderiu ao Ciclo 2 do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pelo Governo Federal para fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica.

A adesão ao segundo ciclo do programa permite a assistência financeira do Governo Federal que será repassada ao município – R$ 5.282.955,60 para despesas com custeio e investimentos das dez escolas selecionadas. Através do acordo, serão criadas 1.086 novas matrículas de alunos em tempo integral na rede municipal de ensino em Volta Redonda.

“A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Educação, mais uma vez assume o compromisso de cumprir com o Plano Municipal de Educação e atender as necessidades das crianças e dos adolescentes de nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

As unidades escolares contempladas com o benefício em Volta Redonda são: Creche Municipal Nosso Espaço, no Volta Grande III; Creche Municipal Raiozinho de Sol, no bairro Três Poços; Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jezuaet de Souza, bairro Retiro; CMEI Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Jardim Vila Rica; CMEI Herbert de Souza, bairro Belo Horizonte; CMEI Irlei Lobo, bairro 249; Escola Municipal Othon Reis Fernandes, no Verde Vale; E. M. João Hassis, no Eucaliptal; E. M. Nilton Penna Botelho, bairro Roma II. Também está na lista o Colégio José Botelho de Athayde, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Vila Americana.

“Sempre vamos buscar meios, parcerias, investimentos para que nossas crianças e jovens tenham a melhor educação possível, e a educação em tempo integral é fundamental, inclusive para que as mães e pais possam ter tranquilidade em deixar seus filhos nas creches e escolas enquanto podem trabalhar. Vamos continuar trabalhando, estamos no caminho certo”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.