Inscrições podem ser feitas no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Inscrições podem ser feitas no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublicoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 27/11/2024 11:29

Volta Redonda - Os interessados em participar do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda têm até segunda-feira (2 de dezembro) para se inscrever. Estão disponíveis 37 vagas – para níveis Fundamental, Médio e Superior – para o quadro de servidores em regime estatutário da SME, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde também está disponível o edital completo do certame. O candidato deverá preencher e enviar pela internet a Ficha Eletrônica de Inscrição. Em caso de dificuldade de acesso à internet, a inscrição pode ser feita na Subprefeitura, localizada na Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, em dias úteis, das 8h30 às 17h.

Vagas

As vagas são para funções de Porteiro (requer Ensino Fundamental completo); Agente Escolar (Ensino Médio completo); Secretária Escolar, que tem como requisitos a conclusão do Ensino Médio mais Técnico em Secretariado Escolar, ou Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura com Pós-graduação em Administração Escolar; Orientador Educacional (Curso de Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Orientação Educacional); Supervisor Educacional (Curso de Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Supervisão Educacional); e Supervisor Escolar, sendo necessário Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Administração, ou Pós-graduação em Supervisão Escolar.

Vencimentos

O vencimento para os cargos de Agente Escolar, Porteiro e Secretária Escolar é de R$ 1.412,00, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social concedida a todos os funcionários do Município de Volta Redonda (R$ 200,00), gratificação de nível superior de 7,5% para quem possui formação superior e demais gratificações previstas em lei.

Para as funções de Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Supervisor Escolar, o vencimento é de R$ 1.412,00, referente à tabela GMC da Lei 3250/95, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social (R$ 200,00), gratificação de nível superior de 15%, gratificação de atividades pedagógicas de 20% e demais gratificações previstas em lei.

Conforme a Lei Municipal nº 6020/2022, será concedida a Gratificação de Incentivo à Educação - GIE a todos os cargos da Secretaria Municipal de Educação.

Prova

Realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), a seleção contará com provas objetivas e de títulos, de acordo com a habilitação exigida e os programas divulgados. Os aprovados e convocados tomarão posse em cargos sob regime estatutário.