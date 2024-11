Objetivo do encontro foi ampliar rede de contatos e fortalecer possibilidades de intercâmbio - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 29/11/2024 16:12

Volta Redonda - O Projeto “Volta Redonda Cidade da Música” recebeu nessa quinta-feira (28), uma comissão do Programa Aprendiz Musical, um dos maiores programas de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói, região Metropolitana. O objetivo do encontro foi ampliar a rede de contatos e fortalecer o setor e as possibilidades de intercâmbio, além de cooperação entre as iniciativas que existem no Brasil.

A equipe do Programa Aprendiz Musical que veio a Volta Redonda contou com seis membros, entre professores e gestores. Entre eles, estavam a diretora-administrativa Luiza Carino; o diretor-presidente João Carino; a diretora-executiva Juliana Pelca; a coordenadora de Cordas, Nerisa Aldrighi; o coordenador-pedagógico João Victor Reis, e o analista de Comunicação, Bernardo Fonseca.

De acordo com a programação, durante a parte da manhã a comissão visitou as escolas municipais: Bahia, que fica no bairro Minerlândia; Wandir de Carvalho, no bairro Siderlândia; e Maria José Campos Costa, no Volta Grande. Já durante à tarde, a troca de experiência foi na sede do projeto, que fica no bairro Vila Mury.

A maestra e coordenadora do “Volta Redonda Cidade da Música”, Sarah Higino, ressaltou que a comissão visitou três núcleos do projeto, entre as etapas básica e intermediária.

“Durante as visitas, eles puderam conhecer como funciona o nosso projeto, a nossa forma de ensinar, a didática que utilizamos, além da metodologia do ‘Volta Redonda Cidade da Música’. Assim, eles poderão levar nossa experiência para o Programa Aprendiz Musical, de Niterói, que tem como missão a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes da Rede Municipal de Educação de Niterói através da música”, explicou a maestra.

Sarah Higino destacou que a troca de experiências entre as duas cidades servirá também para a realização de futuras ações em conjunto. “Nós já temos também um convite deles para participar, em 2025, do encontro de orquestras que anualmente eles fazem em Niterói”.

Concerto Natalino

E a Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” realizará neste sábado (30), às 17h, um concerto natalino, abrindo as festividades realizadas na Catedral de Santo Antônio, em Nova Iguaçu, na Baixa Fluminense. A orquestra será composta por 75 jovens que fazem parte do projeto.

“Fomos convidados por um grupo de músicos de Nova Iguaçu que conhece bem o nosso trabalho. Por várias vezes, tanto a Banda de Concerto como a orquestra já tiveram oportunidade de se apresentarem naquela cidade. É mais uma vez o nome de Volta Redonda sendo levado às cidades do nosso estado”, destacou Sarah Higino.

Projeto

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura e que beneficia cerca de quatro mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” ainda inclui Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.